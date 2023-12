Rétvári Bence szerint a magyar közigazgatás az egyik legkorszerűbb Európában

A magyar közigazgatás rendszere ma Európában az egyik legkorszerűbb – jelentette ki a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára szerdán Vácon.

Rétvári Bence abból az alkalomból beszélt erről, hogy a váci kormányablakban ünnepi rendezvény keretében köszöntötték a Pest Vármegyei Kormányhivatal tízmilliomodik ügyfelét.

Az államtitkár felidézte: 2010-ben azért indította el a kormány a közigazgatás kormányablakos ügyintézési rendjét, hogy a magyar emberek minden hivatalos ügyüket egy helyen, zökkenőmentesen intézhessék el.

Rétvári Bence óriási számnak nevezte azt, hogy ez idő alatt, csupán egyetlen vármegyében már 10 millió ügyfelet fogadtak.

Az államtitkár úgy fogalmazott, hogy az embereknek ma hivatalos ügyeik intézéséhez semmilyen egyéb ismeretre nincs szükségük, mint arra, hogy hol található a lakóhelyükhöz legközelebb eső kormányablak, minden más a hivatal ügyintézőinek feladata. „Egy jó állam nem engedheti meg magának, hogy az ügyintézés ne az állami hivatalokban legyen a legjobb, a legzökkenőmentesebb” – hangsúlyozta.

Rétvári Bence példaként említette a Magyarországot Szlovákiával összekötő, múlt pénteken átadott Ipoly-hidat, amelynek esetében a hivatalos magyar engedélyeztetési-ügyintézési eljárás fél évvel gyorsabb volt, mint a szomszédban.

Ismertetése szerint a magyar közigazgatás ma azért is tekinthető az egyik legkorszerűbbnek, mert haladva a korral és alkalmazkodva az emberek igényeihez, már digitális formában, mobilalkalmazás segítségével, néhány kattintással is elintézhetőek az ügyek, így az ügyfeleknek ma már nem is feltétlenül kell bemenniük a hivatalokba.

Az államtitkár szerint a magyar közigazgatásban ma a gazdaság szereplői is megtalálják számításaikat, ügyintézéseik során nem akadályokba ütköznek, hanem minden szükséges segítséget megkapnak.

„A magyar állam nem uralkodni akar az embereken, hanem szolgálni akarja őket” – hangoztatta Rétvári Bence.

A Pest Vármegyei Kormányhivatal tízmilliomodik ügyfelét – egy hölgyet – Rétvári Bence és Tarnai Richárd, Pest vármegye főispánja virágcsokorral és emlékplakettel köszöntötte a váci kormányablakban.

A főispán felidézte, hogy 2010. január 3-án éppen Vácon nyílt meg az első kormányablak. Azóta az ügyfelek éppen ügyeik intézésével szavaztak a kezdeményezés sikerére – tette hozzá.

Elmondta, hogy a kormányablakokban ma az átlagos várakozási idő előzetes időpontfoglalás nélkül is alig negyedórát vesz igénybe, de az ügyintézést az ügyfelek elvárásainak megfelelően mindig fejlesztik. A kormány munkájában a közigazgatás mindig is kiemelt szerepet játszott – fogalmazott Tarnai Richárd.