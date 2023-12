Mikuláscsomagokat adott át a KDNP a Bethesda Gyermekkórházban

Ajándékcsomagokat adott át a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) Mikulás napján, szerdán a Bethesda Gyermekkórházban, Budapesten.

A gyermekeknek és a kórház dolgozóinak szánt mikuláscsomagokat Velkey György, a Bethesda Gyermekkórház főigazgatója vette át Simicskó Istvántól, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) frakcióvezetőjétől és Latorcai Csabától, a KDNP ügyvezető alelnökétől.

Latorcai Csaba a csomagok átadás előtt újságíróknak elmondta: a KDNP politikájának a lényege a magyar családok segítése és megerősítése. Ugyanakkor fontosnak tartják, hogy mindez ne csak jogszabályi szinten, a támogatásokon keresztül valósuljon meg.

„Az emberséget szeretnénk a politikába behozni” – fogalmazott.

A KDNP ügyvezető alelnöke felidézte Szent Miklós alakját, kitért a keresztény hagyományok őrzésének és továbbvitelének fontosságára és rámutatott: a mikuláscsomagokkal a gyermekek gyógyulását szeretnék elősegíteni.

Elmondta: emellett szeretnék a szolidaritásukat és elismerésüket is kifejezni az egészségügyben dolgozók felé. A kormány soha nem látott béremelést valósít meg az orvosoknál, és elindította a bérrendezést a szakdolgozóknál is, ami a következő évben is folytatódni fog – jelezte.

Kiemelte: fontos kifejezni az elismerést, különösen azoknak, akik ünnepnapokon is szolgálatban vannak, mert ezt a szolgálatot nem lehet eléggé elismerni. Simicskó István, a KDNP frakcióvezetője kitért a kisebbik kormánypárt által folytatott rendszeres karitatív tevékenységre. Rámutatott:

évek óta fontos feladatuknak tartják, hogy odafigyeljenek a segélyszervezeteknél dolgozókra, orvosokra, ápolókra.

Értékelni kell és meg kell becsülni azokat az embereket, akik értünk dolgoznak, és ünnepnapokon is szolgálatot teljesítenek – hangsúlyozta a frakcióvezető.

Velkey György, a Református Egyház Bethesda Gyermekkórháza főigazgatója a keresztény értékek átadásának fontosságát emelte ki, és úgy fogalmazott: jó ebben társakat találni. Jelezte: az ajándékokat olyan gyerekekhez és családokhoz juttatják el, akiknek nem áll módjában ilyen csomagokat vásárolni.

Kiemelt kép: Simicskó István, a Kereszténydemokrata Néppárt (KDNP) országgyűlési frakcióvezetője , Latorcai Csaba, a KDNP ügyvezető alelnöke, Velkey György, a gyermekkórház főigazgatója és Tamásné Bese Nóra, a kórház társadalmi kapcsolatokért és kommunikációért felelős igazgatója (Fotó: MTI/Lakatos Péter)