A Mikulás meghozta a havat – van, ahol már 12 centi hullott és holnapig abba se hagyja

A Mohács-Siófok-Tata vonaltól nyugatra sokfelé havazásra ébredhettek Mikulás napján, sok helyen 5-10 centi közötti a friss hóréteg vastagsága, Kaposváron már 12 centit is mértek – írja az Időkép.

Az ország középső részén a halmazállapot inkább vegyesnek mondható.

Hideg van és nálunk mégsem havazik…. Miért?

A magasabb légrétegekben hiába lenne elég hideg ahhoz, hogy havazzon, illetve a talaj közelében is hiába vannak fagypont körüli értékek, a kettő közötti szinten továbbra is benyúlik egy melegebb légréteg, ami sok helyen nem teszi lehetővé, hogy hó essen. A Duna vonalában, a főváros és a Balaton között, valamint délnyugaton is vegyes halmazállapotú csapadék hullik emiatt.

De aggodalomra semmi ok, ahogy tolódik majd kelet felé a csapadék, a hideg is egyre nagyobb teret hódít majd magának, emiatt egyre többfelé vált majd át havazásba a csapadék.

A legtöbb havat továbbra is a Dunántúlra, azon belül is a hegyekbe várjuk: a Bakony, a Vértes, a Gerecse és Somogy is kaphat bőven ebből a vizes, tapadó hóból.

Szerdán a Dunántúlon hó, a középső országrészben és északon a kezdeti esőt követően egyre inkább havas eső, hó, míg keleten, délkeleten – ahová várhatóan csak az esti órákban érkezik a csapadék – többnyire eső, havas eső valószínű. Mérsékelt, néhol élénk lesz az északi, északkkeleti szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 0 és +6 fok között alakul.

Csütörtökön kezdetben a nyugati tájak kivételével még többfelé hullhat hó, havas eső, keletebbre néhol eső. Napközben az ország középső és keleti részein további gyengülő intenzitású vegyes halmazállapotú csapadék várható, délután nyugaton, délnyugaton ugyanakkor felszakadozik a felhőzet, előbújik a nap. A Dunántúlon élénk, erős lesz az északnyugati szél, főként a Bakonyban hófúvás is kialakulhat. Ezen a napon 0 és +5 fok közötti maximumokat mérhetünk.