Havat hozott a Mikulás, biciklizni és nyári gumival autózni most nagyon kockázatos

Intenzíven havazott az ország nyugati részén az elmúlt órákban. A Bakonyban csaknem 10 centiméternyi esett. Kaposváron és Zalaegerszegen is előkerültek a hólapátok. Lelassult a közlekedés, amit a magasabban fekvő területen a köd is nehezített. A Magyar Közút munkagépei folyamatosan, 12 órás váltott műszakokban dolgoznak az utak síkosságmentesítésén. Az előrejelzések szerint további havazás várható.

Megküzdöttek az intenzív havazással az autósok Zalaegerszegen szerda reggel, 6-7 centiméternyi hó esett. Évek óta nem volt ekkora havazás a városban a helyiek szerint, akik nagyon várták már az igazi telet.

A gyerekek is örültek annak, hogy fehérbe öltözött a táj.

Volt, aki már az iskolába indulás előtt sem volt rest hógolyót gyúrni.

A Híradó által bemutatott ötödik osztályosok a tanóráról mentek ki a közeli parkba hógolyózni. Ez volt a Mikulás ajándéka az osztálynak. „Nagyon jól érezzük magunkat, sok hó esett. Kihoztak minket az iskolából” – mondta az egyik diák.

Országszerte több településre is havat hozott a Mikulás.

Kaposváron is nagy pelyhekben hullott a hó reggel. Folyamatosan takarították a járdákat. Győrben is gőzerővel lapátoltak. Több centiméter hó hullott az éjjel, de tovább esett a reggeli órákban is.

Gyerekzsivajtól volt hangos a város főtere, ahol még a nagy szakállú is feltűnt a hógolyózó gyereksereg között.

Dobogókőn több mint 10 centi hó esett szerdára virradóra.

A kanyargós szerpentinen a közlekedést a köd is nehezítette, fokozott óvatosságra intették az arra közlekedőket.

„Az utak alapvetően jól járhatók. A magasabban fekvő területeken még helyenként hókásásak, fokozott figyelemre van szükség” – mondta el a Híradót tudósító Bakos Norbert.

Hideg és havas reggelre ébredtek december 6-án a veszprémiek is. A magasabban fekvő területeken,

a Bakonyban csaknem 10 centiméter a hóréteg vastagsága.

Megállás nélkül dolgoznak az utak síkosságmenetesítésén a Magyar Közút munkagépei. Az utak sok helyen latyakossá és csúszóssá váltak.

A biciklizés is kockázatosnak tűnt ebben az időben.

„A közútkezelőtől kapott információk alapján munkagépeik folyamatosan kint vannak a főútvonalakon és folyamatosan takarítják az utakat” – sorolta Ridavics Pál, a köztévé tudósítója.

A havazás a Dunántúlon adja a legtöbb munkát a közútkezelőnek.

A társaság az elmúlt egy napban mintegy 330 ezer liter kalciumklorid-oldatot és 7000 tonna sót szórt ki az utakra.

A rendvédelmi szervek is óvatosságra intik az autósokat. Azt kérik,

nyári gumival senki ne induljon útnak.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat tartós havazás és ónos eső veszélye miatt figyelmeztetést adott ki.

Kiemelt kép: Járókelők a behavazott Zalaegerszegen 2023. december 6-án (Fotó: MTI/Katona Tibor)