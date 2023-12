A digitalizáció a képzésekben, a tananyagban és a módszertanban is megjelenik

A digitalizáció a képzésekben, a képzési tananyagban és a képzési módszertanban is megjelenik, mindez szükséges ahhoz, hogy a szakképzés elé is kitűzött 2030-as ambiciózus célokat el lehessen érni – mondta a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM) innovációért és felsőoktatásért felelős államtitkára szerdán Vácon.

Hankó Balázs a Digitalizáció a szakképzésben címmel rendezett konferencián kiemelte, hogy a felsőoktatás, a szakképzés, a felnőttképzés és az innováció egymással összekapcsolódó fontos területek, amelyek feladata a magyar gazdaság és a magyar társadalom jelenlegi és jövőbeni igényeinek kiszolgálása.

Az államtitkár sikeresnek értékelte a szakképzés 2020-as megújítását, emlékeztetve arra, hogy a 2020-as megújításnál a duális képzést, a gyakorlatot helyezték fókuszba, hiszen a kornak megfelelő újítások mindennapossá tételével lehet megfelelni a munkaerőpiaci igényeknek.

Hozzátette, hogy korunk egyik legnagyobb kihívása a digitalizáció, ennek megfelelően az elmúlt időszak kitartó munkájának köszönhetően már 672 digitális tananyag érhető el a KRÉTA-ban a szakképzésben tanulók számára, ezen belül 296 tananyag közismeretekhez, 476 szakmai ismeretekhez kapcsolódik.

Az államtitkár beszélt arról, hogy jelenleg tízből hatan választják a nyolcadik osztály után a szakképzést, ezt szeretnék hétre emelni.

Azt is szorgalmazzák, hogy a szakképzésben résztvevők közül azok, akik szeretnének továbbtanulni – meghatározott műszaki, természettudományi, mérnöki, informatikai területen – minél többen jussanak el a felsőoktatásba.

Annak érdekében, hogy az arra érdemesek könnyebben bejussanak a felsőoktatásba, javasolják, hogy a legjobb diákok a szakképzésből az ötödik évükben akár előzetes hallgatói jogviszonyba kerüljenek a felvevő egyetemekkel.

Hankó Balázs hangsúlyozta azt is, hogy a szakképzés sikeréhez a kormány minden lehetőséget biztosítani kíván: infrastruktúra fejlesztést, tananyag megújítást, digitalizációt és béremelést. Kiemelte, hogy az idén 15 százalékos béremelést kaptak a szakképzésben oktatók, jövő januárban pedig 10 százalékkal fog a bérük emelkedni.

Pölöskei Gáborné, a KIM szakképzésért felelős helyettes államtitkára előadásában kiemelte, hogy átértékelődnek a munkavállalóktól elvárt készségek és kompetenciák, így a képzési rendszereknek is követniük kell mindezt.

A gyorsan változó technológiák miatt a tanulás képessége felértékelődik,

a meglévő szakismeretek pedig elavulnak, leértékelődnek és ez hatalmas kihívást jelent. Hozzátette, hogy a duális képzésben a cégekkel való kapcsolatnak köszönhetően könnyebben elsajátíthatók a naprakész ismeretek.

A helyettes államtitkár a többi között szólt arról is, hogy az informatikát gyakorlatilag minden tantárgyba be kell építeni ahhoz, hogy a szakmai tantárgyakon keresztül is megjelenjen a digitalizációs gondolkodás és annak felhasználása.

Pölöskei Gáborné hangsúlyozta azt is, hogy az egyik legfontosabb pont az oktatók továbbképzése, a továbbképzés megújítása és így a digitális ismeretek, módszertanok terén a segítségnyújtás.

