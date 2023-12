Szalay-Bobrovniczky Kristóf: A nehéz időkben is szövetségeseink mellett állunk

Nehéz időkben is feltétel nélkül a szövetségeseink mellett állunk – jelentette ki a honvédelmi miniszter, miután Tel-Avivban találkozott Joav Gallant izraeli védelmi miniszterrel kedden – közölte a Honvédelmi Minisztérium az MTI-vel.

A közlemény szerint Szalay-Bobrovniczky Kristóf azt mondta: látogatása elsődleges célja, hogy közvetlenül is kifejezze a magyar kormány szolidaritását a zsidó állammal az októberi Hamász-terrortámadás után. Hozzátette: „eddig is és ezután is minden fórumon támogattuk és támogatjuk Izrael önvédelemhez való jogát”.

A miniszter tájékoztatott arról, hogy Joav Gallant védelmi miniszterrel folytatott tárgyalásaikon az aktuális biztonság- és védelempolitikai kérdések mellett a kétoldalú katonai kapcsolatok áttekintése, továbbá a védelmi ipar területén történő együttműködés kérdései álltak. Az egyeztetéseken részt vettek az ELBIT, a RAFAEL, valamint az IAI vállalatok vezetői is.

A látogatás során aláírták a magyar-izraeli katonai együttműködési megállapodást (MoU), amely a két ország közötti további védelmi ipari együttműködés feltétele – írták.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf emlékeztetett: a magyar honvédelem egyik alapjának tekinthető légvédelem megújítása is Izraelhez köthető. Hiszen a magyar kormány ehhez a méltán ismert és elismert izraeli Vaskupola radarrendszerének elemeit vásárolta meg, amelyek így – az amerikai-norvég NASAMS rakétarendszerrel együtt – alkotják Magyarország 21. századi, high-tech légvédelmi rendszerét – áll a közleményben.

