Jön a nagy havazás – térképen mutatjuk, mi várható

Mozgalmas napok előtt állunk!

Orvosmeteorológia

Mind a hideg- mind pedig a melegfrontra érzékenyek szervezetét megterheli az időjárás, ezért sokaknál tapasztalható fejfájás, koncentrációs zavar, vérnyomás-ingadozás. A közlekedésben résztvevők részéről fokozott óvatosság szükséges, ugyanis a megnövekedő reakcióidő közvetett módon hozzájárulhat a balesetek kialakulásához.

Jelentős havazás érkezik

Szerda estig a legnagyobb mennyiség előzetes számítások alapján a Bakony-Mecsek vonalában hullhat, a magassággal felfelé haladva egyre vastagabb hótakaró valószínű.

Síkvidéken a kevéssel fagypont fölötti hőmérsékletnek köszönhetően általában 5–15 centi vizes (tapadó) hóréteg jöhet össze, de a Somogyi-dombság, a Dunántúli-középhegység, kiemelten a Bakony 300 méter feletti részein, ahol végig fagyhat, ennél több (20-30 cm-es) vastag hóréteg is kialakulhat.

A szerda esti órákban a csapadék súlypontja a középső országrészre – beleértve a főváros térségét is – helyeződhet, ott is havazás kezdődik, melyből szerda éjfélig arrafelé lepel – 7 centis olvadozó hóréteg összegyűlhet. A magasabban fekvő részeken (pl. Budai-hegyek) ennél jóval nagyobb mennyiség (10 cm) is lehullhat.

A havazás folytatódik csütörtökön a déli órákig, melyből további több centi friss hó várható.

Mutatjuk napokra leosztva:

Kedd estétől szerda reggelig

Túlnyomóan borult lesz az ég, kisebb szakadozások, vékonyodások a keleti részeken lehetnek. Hazánk nyugati felében sokfelé várható csapadék: az esőt, havas esőt északnyugat felől egyre nagyobb területen váltja havazás. Az éjszaka első felében az Észak-Dunántúlon, a főváros térségében, valamint az Északi-középhegység nyugati részén átmeneti ónos eső is lehet. Reggelre a Dunántúlon több helyen alakulhat ki vastagabb hótakaró. A légmozgás gyenge vagy mérsékelt lesz. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet -4 és +1 fok között alakul.

Szerda reggeltől szerda éjfélig

Erősen felhős vagy borult lesz az ég, északkeleten lehet némi napsütés. Nyugat felől a csapadékzóna kelet felé mozog, de az északkeleti részek estig szárazon maradhatnak. A Dunántúlon további havazásra számíthatunk és a hóréteg – főként a magasabban fekvő részeken – tovább gyarapodhat. Az ország keleti felére csak a késő délutáni órákban érkezik meg a csapadék, amelyből nagyrészt eső, majd egyre inkább havas eső, havazás várható. A légmozgás csak kevés helyen élénkül meg. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán általában -1 és +4 fok között alakul, a Tiszántúlon ennél néhány fokkal melegebb is lehet.

Csütörtök

Túlnyomóan borult idő várható, de a nyugati határszélen szakadozottabb lesz a felhőzet. Kora délutánig többfelé várható havazás, havas eső, főként a keleti tájakon eső is, majd délutántól fokozatosan megszűnik a csapadék. Az északnyugati, északi szél sokfelé megélénkül, a Dunántúl szélre érzékeny helyein erős széllökések is lesznek, így kiemelten a Bakonyban és a Gerecsében a szél hordhatja a havat. A minimum-hőmérséklet általában -3 és +2 fok között valószínű, de Szentgotthárd körül akár több fokkal hidegebb is lehet. A csúcsérték 0 és +5 fok között alakul.