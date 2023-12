Cégvezetők a tükörben: Hét kategóriában díjazták az cégek első embereit

Hét ketegóriában ismerték el a cégvezetőket a hétvégén megrendezett Leader Of The Year Üzleti Díjátadón. A rangos esemény mottója ezúttal a "Man in the mirror" volt, hiszen a Leader of The Year résztvevői a megmérettetésük során szimbolikusan a tükörbe néznek és egyfajta önreflexiós folyamaton mennek keresztül, ahol szembesültek saját teljesítményükkel, kompetenciáikkal és felfedhették emberi értékeiket is.

Egy cégvezető élete és munkája a legtöbb esetben nem a rivaldafényben zajlik. Cégvezetőnek lenni magányos műfaj, utat mutatni, példával elől járni felelősség és kihívás egyben. Magányos, mert míg vezetőként rendszeresen dicséretben és elismerésben részesít másokat, addig Ő ritkán kap elismerő szavakat.

Felelősséggel teli, mert a meghozott döntések nem csak a saját, de mások életére is hatással vannak. A kihívások pedig mindennapi szereplői egy cégvezető életének és munkájának. Mégis vannak olyan pillanatok, amiért megéri dolgozni, döntéseket hozni és amiért nap mint nap érdemes szembenézni a kihívásokkal. Ilyen alkalom volt a hétvégén megrendezett IX. Bizalom Gála, amelynek a patinás Corinthia Hotel adott otthont, és a cégvezetőké volt a főszerep, hiszen a legkiemelkedőbb magyar vezetők elismerésben részesültek és vettek át díjat. A szálloda bálterme délután öt órára zsúfolásig megtelt, és mint az esemény megálmodója, Gangel Péter elmondta, az eseményre hetekkel korábban elfogytak a jegyek. Öröm volt látni, hogy az üzleti életben rangosnak számító díjátadón a vendégek komolyan vették az öltözködésre vonatkozó elvárásokat, és a helyszínhez, valamint a rendezvényhez méltó Black tie viseletben jelentek meg. Mint minden évben, úgy idén is egy adott koncepcióra épült a rendezvény. A központi téma a „man in the mirror” volt. A lenyűgöző showelemekkel tarkított díjátadót Köböl Anita nyitotta meg. Az ünnepélyes nyitóbeszédében Gangel Péter, a Bizalmi Kör alapítója és tulajdonosa hangsúlyozta, hogy a tükör több jelentéssel bír. A Leader of The Year résztvevői a megmérettetésük során szimbolikusan a tükörbe néznek, egyfajta önreflexiós folyamaton mennek keresztül, ahol szembesültek saját teljesítményükkel, kompetenciáikkal és felfedhették emberi értékeiket is. Michael Jackson Man in the mirror című dalát idézte, melynek fő üzenete, „hogyha a világot egy kicsit jobb hellyé akarjuk tenni, akkor az első ember, akivel a változást kezdeni kell, az az, akit a tükörben látsz: Te magad!” Az est fénypontja a káprázatos finálé volt, amikor a meghívott művészek előadását egy közel harminc főből álló gyermekkórus kísérte. Egészen biztos, hogy az a 650 vendég, aki részese volt ennek az élménynek még sokáig emlékezni fog rá. A díjátadó ceremónián a gazdasági élet kiemelkedő szereplői mellett a hazai sztárvilág képviselői is felbukkantak. A cégvezetők összesen 7 kategóriában vettek át díjakat, és 7 olyan értékelési dimenzió mentén mérettettek meg, amelyek jól reprezentálják egy cégvezető képességeit. A díjazottak névsora: Az év fiatal cégvezetője: Hajnal Ádám, Alias Innovations Kft.

Az év női cégvezetője: Kiss Krisztina, Ködmön Könyvelőiroda Kft.

Digitalizációs különdíj: Dr. Tóka József, Dentalklinik Dr.Tóka Kft.

Mikrovállalati kategória: Papp Gábor, Stratos Magasépítő Zrt.

Kisvállalati kategória: Glósz Andrea, Glósz és Társa Kft.

Középvállalati kategória: Dr.Tóka József, Dentalklinik Dr. Tóka Kft.

Nagyvállalati kategória: Markovich Béla, Mapei Kft.

Leader of The Year, az abszolút díj nyertese: Kalocsai Zsolt, RSM Hungary Zrt. Markovich Béla, aki nagyvállalati kategória díját vihette haza, kiemelte, hogy egyetlen stratégiájuk van: „segíteni az embereknek a jövő épületeit felhúzni. Amit megálmodtak, az felépüljön. Valamint azt is mindig szem előtt tartják, hogy a problémákra hathatós megoldást nyújtsanak. Minden cégnek ebből kell élnie”.

Kiss Krisztina, „Az év női cégvezetője” kategóriájának győztese a díj átvétele után elmondta hogy „ha fejben el tudjuk dönteni, hogy sikeresek akarunk lenni, és találunk egy jó célt, amiért lehet dolgozni, akkor onnantól kezdve minden a rendelkezésünkre áll ahhoz, hogy megvalósítsuk. Ha elkezdjük, akkor megjönnek a válaszok, és a segítők is, hogy elérjük azt, amit kitűztünk magunk elé”. Kalocsai Zsolt, az abszolút díj győztese katarzisélményt élt át, mikor megtudta, hogy a 2023-as év üzleti példaképének választották. „De ez nem egy cégvezető díja, hanem a csapatáé. A közös munka elismerése. A Leader Of The Year-díj tahát további felelősséggel jár, hiszen többen követik majd a tevékenységünket, épp ezért példát kell mutatnunk, és egyben be kell bizonyítanunk, hogy méltók vagyunk és leszünk erre az elismerésre” – tekintett a jövőbe az ügyvezető. Kalocsai Zsolt cége, az RSM Hungary Zrt. adó, számviteli és jogi tanácsadással foglalkozik és 118 alkalmazottnak ad munkát. Tóka József fogorvos, a Dentalklinik Tóka Kft. ügyvezetője a középvállalati kategória mellett a digitalizációs különdíjat is kiérdemelte. Az átadó után kijelentette, hogy ez a dupla elismerés olyan számára, mint egy életműdíj. Arról is beszélt, hogy sok év munkája van abban, hogy a cége eredményesen működik és folyamatosan fejlődik. A két legifjabb díjazott a 29 éves Hajnal Ádám, „Az év fiatal cégvezetője” kategória győztese, valamint a 31 éves Papp Gábor, a mikrovállalati kategória nyertese, abban egyetértettek, hogy hisznek a generációváltásban, és úgy látják, hogy azoknak a vállalkozóknak, akik a rendszerváltás idején kezdtek el építkezni, lassan időszerű lesz átadni a tudásukat és a tapasztalataikat. A sikerük titka pedig ilyen fiatalon a céltudatosság, a grandiózus célok kitűzése, valamint az, hogy „rengeteg energiát beletettek” a vállalkozásaikba. Zolnay Judit, Executive Business Coach, aki amellett, hogy a zsűri elnöke volt, a stratégiai irányokért is felelt, megjegyezte, hogy a világ összes gazdaságában a jó gyakorlatok mentén fejlődnek a vállalkozások és a vállalati szereplő. „Nem kódexekből tanuljuk a vezetést, ami maga egy alkalmazott művészet. A vezető felelősséget vállal a másik ember fejlődéséért. A cél, hogy azok, akik rá vannak bízva, fél év vagy év múlva többek legyenek, mint akik voltak. A vezető az általa kitűzött célhoz úgy jut el, hogy minden egyes munkatársa napról napra jobb lesz. Mikor feladat van, egynek kell lennie a többiekkel, de amikor dönteni kell, akkor elől kell mennie, és a kellemetlen helyzeteket is fel kell vállalni” – mondta el. Végh Richárd, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgatója, aki a zsűriben a vállalati szellem témájáért felelt, a díjátadót követően elmondta, hogy a magyar piacon azoknak a cégeknek a száma, amelyek eljutottak egy bizonyos érettségi szintre, – méretben, komplexitásban, nemzetközi versenyképességben – és tőzsdeképesekké váltak, egyre csak gyarapszik. Míg 2016-ben 300 ilyen céget tartottak nyilván a tőzsdei statisztikák a középvállalati körökben, addig ma már több mint 500 ilyen vállalkozást jegyeznek. A vezérigazgató megjegyezte, hogy „a Bizalmi Körben jelen lévő vezetők azt nyilatkozták, ők a cégeiket építik, míg a tőzsde a magyar értékpiacot, hogy legyen miből finanszírozni a vállalkozások növekedési terveit. Ez a kettő pedig egyre inkább egymásra talál. Ha ezt nézem, bizakodó vagyok a jövőt illetően” – jelentette ki Végh Richárd.