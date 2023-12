Borbély Lénárd a Közösen Csepelért Polgári Egyesület színeiben indul az önkormányzati választáson

A Közösen Csepelért Polgári Egyesület színeiben indul a jövő évi önkormányzati választáson Borbély Lénárd XXI. kerületi polgármester.

Keddi budapesti sajtótájékoztatóján a politikus felidézte: 2006-tól önkormányzati képviselő volt, 2010-től alpolgármester, 2014-től pedig polgármesterként irányítja a kerületet.

Mint mondta, a képviselő-testülettel számtalan sikert értek el, rendbe tették Csepel költségvetését, 21 milliárd forinttal növelték a kerület vagyonát. Ez a kormányzati támogatással együtt számtalan fejlesztés megvalósítását tette lehetővé, megújultak utak, járdák, orvosi rendelők, iskolák, bölcsőde- és óvodakertek, rendbe hozták a Kis-Duna-partot – sorolta.

Saját indulása mellett Borbély Lénárd bejelentette azt is, hogy az Közösen Csepelért Polgári Egyesületnek mind a 12 egyéni választókerületben lesz jelöltje a jövő júniusi választáson; a jelölteket be is mutatta.

A polgármester hangsúlyozta: pártfüggetlenként, a Közösen Csepelért Polgári Egyesület támogatásával, erős és egységes csapattal a háta mögött vág neki a választásnak, olyanokkal, akik Csepel fejlődését tartják szem előtt. Mint mondta, ahhoz kérik a csepeliek támogatását, hogy az elmúlt tíz évben végzett munkát folytathassák.

Elmondta: olyan főpolgármester-jelöltet támogatnak majd, aki azt a fejlődést tudja biztosítani, amit 2010 és 2019 között megtapasztalhattak, illetve akinek fontos Csepel fejlesztése.

Borbély Lénárdot 2014-ben és 2019-ben a Fidesz-KDNP jelöltjeként választották a kerület vezetőjévé, azonban a Fidesz csepeli alapszervezetét tavaly feloszlatták, és az újba a polgármestert már nem vették fel. A politikus a Fővárosi Közgyűlésben ugyanakkor továbbra is a Fidesz-KDNP-frakció tagja. Ezzel kapcsolatban úgy fogalmazott: a helyzet akarata ellenére alakult így, és az, hogy pártfüggetlenként indul a választáson, nem jelenti azt, hogy világnézete, értékrendje, véleménye a sorskérdésekben változott volna.