Új helyre költözött a belvárosi klinika, és a szűrőprogramjai kiemelten nagy szerepet kaptak

Több rákos betegségnél és érrendszeri problémák gyógyításánál is fontos tényező, hogy a betegek minél gyorsabban kapjanak diagnózist, majd elkezdhessék a gyógykezelést. Az egyik budapesti magánklinika megduplázta a méretét, és a szakrendelők számát, hogy ez megvalósulhasson.

Magyarországon 2021-ben összesen 30 593 rákos beteg hunyt el a KSH adatai szerint, ez azt jelenti, hogy 100 000 magyarból 315 rosszindulatú daganatos betegség miatt vesztette életét. Mindeközben a WHO nemzetközi statisztikái is azt mutatják, hogy az elmúlt harminc évben jelentősen megnőtt az 50 év alatti rákos betegek száma, itthon mégis egyre nehezebb eljutni a rákszűrésekre.

A közgyógyellátásban egy egyszerű laborvizsgálatra heteket, komolyabb szakorvosi vizsgáltara hónapokat kell várnia a pácienseknek Magyarországon. Aki összetettebb egészségügyi problémával küzd, és többféle vizsgálat előtt áll, annak akár fél- egy évet is várhatnak, ami halálos betegségek esetében azt jelentheti, hogy túl későn diagnosztizálják a pácienst. Csökken a gyógyulási esélyünk olyan könnyen kezelhető betegségeknél is, mint a bőrdaganat vagy a méhnyakrák, amelyeket ha időben diagnosztizálnak, akkor magas a túlélési esély. Hazánkban 2001 és 2014 között 50%-kal nőtt a melanómás betegek száma, és ez az érték évente akár 5-8%-kal is nőhet az egyre erősebb UV-sugárzás miatt. A bőr-, méh-, emlő-, vastagbél- és prosztatarák egyre több magyart érint, miközben egyre nehezebb eljutni a szűrővizsgálatokra.

Ezt a tendenciát az Oktogon Medical Center tulajdonosa és a klinika szakemberi is megtapasztalták. Folyamatosan növekedett az igény a magán egészségügyi ellátásra, és egy idő után a rendelő sem tudta olyan gyorsan ellátni a betegeket, ahogy jelentkeztek, még náluk is pár hetes várólista alakult ki például a hematológián.

„Először egy 120 négyzetméteres magán rendelőt nyitottam különféle szakrendelésekkel, szűrővisgálatokkal, néhány éven belül azonban látható volt, hogy bővülnünk kell, ezért nem messze az első klinikától létrehoztunk egy másikat is. Azonban már ez a két helyszín sem tűnt elégnek ahhoz, hogy minden pácienst napokon belül fogadni tudjunk, így eljött az újítás ideje. Most nyitjuk meg az új Oktogon Medical Centert, ahol a szakrendelők számát megdupláztuk. A 270 négyzetméteres új klinikán dupla sebészeti, fül-orr-gégészeti, bőrgyógyászati, hematológiai szakrendelő van, ahol párhuzamosan rendelnek az orvosaink” – nyilatkozott a bővülés okáról Farkas Levente, az Oktogon Medical Center tulajdonosa.

A gyorsaság életet menthet

A klinikát 100-120 milliós beruházással tudták akkorára bővíteni az új helyszínen, hogy a betegek akár 24 órán belül orvosi segítséget és diagnózist kapjanak. A Budapest belvárosában, az Oktogonnál található egészségügyi intézmény nemcsak tágasabb és exkluzívabb lett, de könnyebben megközelíthető, nagyobb kapacitással bír és a szolgáltatások köre is bővült. Az Oktogon Medical Centerben jelenleg összesen 27 féle szakrendelés érhető el, köztük újdonságnak számítanak az orvos esztétikai beavatkozások, többek között a hialuronsavas ráncfeltöltés, a botoxkezelés, a szálbehúzásos arcfiatalítás vagy a szájfeltöltés, de új szolgáltatás a például a gyomorballon terápia, ami operáció nélkül segíthet a súlyos elhízásban szenvedőknek.

„Mindenkinek komolyabban kellene vennie a rendszeres egészségügyi szűréseket, kezdve az általános laborvizsgálattól a szakorvosi ellenőrzésekig. Az Oktogon Medical Centerbe a legtöbben gége-, prosztata-, nőgyógyászati, bőrgyógyászati és kardiológiai szűrésekre járnak, és ez le is fedi a leggyakoribb, magyarokra jellemző, súlyos betegségek kiszűrését. A tágasabb, nagyobb gépparkkal bővített új klinikán egy-két napon belül mindenki megfelelő járóbeteg-ellátás kaphat” – emelte ki Farkas Levente a klinika szűrőprogramjának fontosságát.