Szijjártó: az emberek támogatására van szüksége a kormánynak a szuverenitás védelmébe érdekében

Erős támogatásra van szükség a nemzeti konzultáción annak érdekében, hogy a kormány a jövőben is hatékonyan védhesse meg hazánk szuverenitását minden támadással szemben – jelentette ki Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter hétfőn Monoron.

A Külgazdasági és Külügyminisztérium közleménye szerint a tárcavezető lakossági fórumon vett részt a városban, ahol a nyomásgyakorlás várható fokozódásának veszélyére figyelmeztetett. Úgy vélte, hogy azért akarja megtörni a magyar kormányt az Európai Uniót uraló, s magát az egyedüli sikeres irányzatként feltüntető liberális fősodor, mert Magyarország példája bizonyítja, hogy egy konzervatív, patrióta, nemzeti alapon álló vezetés is nagy eredményeket érhet el.

„Ez az a kombináció, amit nem tudnak megemészteni. És ez az a kombináció, ami bizonyíték arra, hogy nem mondanak igazat, amikor azt állítják, hogy ők az egyetlenek (.) Ezért nekik ellenérdekük, hogy mi ne legyünk” – fogalmazott.

„Épp ezért mindent el fognak követni az elkövetkezendő időszakban azért, hogy minket letakarítsanak. És ahhoz, hogy ellen tudjunk állni a szuverenitásunkat érő támadásoknak, arra van szükségünk, hogy a legszélesebb bázisra tudjunk hivatkozni” – tette hozzá.

Majd aláhúzta: a nemzeti konzultációnál erősebb érv nincsen, mert az emberek akaratánál erősebb érv politikai vitában nem létezik.

„Ezért arra kérnék mindenkit tisztelettel, hogy a lehető legtöbb érvet adja a kezünkbe, és minél többen vegyenek részt a nemzeti konzultációban (.) Egészen egyszerűen annál erősebbek lesznek az érveink a szuverenitásunkért vívott küzdelemben” – jelentette ki.

„Ha végignézzük, hogy mi lett volna, ha nem tartjuk fenn a szuverenitásunkat, akkor most a jelenleginél sokkal nehezebb, sokkal sötétebb és sokkal rosszabb helyzetben lennénk. És ahhoz, hogy Magyarország sikeres legyen, ahhoz a szuverenitásunkat meg kell tartani” – mutatott rá.

Szijjártó Péter beszédében leszögezte, hogy a legerősebb legitimációjú külpolitikával ma Magyarország rendelkezik Európában, miután a kormánypártok tavaly rekordarányú győzelmet arattak a választáson, amelyet ráadásul leginkább külpolitikai témák határoztak meg.

Ennek a szuverén külpolitikának pedig különösen nagy a jelentősége a jelenlegi nehézségek közepette, amikor a globális biztonság a legrosszabb formájában van a hidegháború lezárulta óta, hiszen mintegy harminc országban zajlik fegyveres konfliktus, és a terrorveszély is minden korábbinál magasabb.

Kiemelte, hogy ilyen turbulens körülmények mellett rendkívüli nyomás nehezedik a kisebb országokra, akiktől a nagyobbak azt várják, hogy úgy cselekedjenek, ahogy ők kívánják, de a kormány ennek dacára is fenntartotta, sőt sikerre vitte szuverén és magyar politikáját.

Példákat is sorolt ezen külpolitikai sikerek alátámasztására, mindenekelőtt azt említve, hogy hazánknak sikerült kimaradnia a szomszédban dúló háborúból, illetve tartózkodnia minden olyan lépéstől, amely eszkalációhoz vezethetett volna vagy veszélybe sodorhatta volna akár egyetlen ember életét is.

Kijelentette, hogy az európai stratégia kudarcot vallott, nem került közelebb a konfliktus vége, csak a kontinens gazdaságának okoztak súlyos károkat, ráadásul ezt a vezetés másfél év után sem hajlandó beismerni, mert annak politikai következményei lennének.

„És mivel nyilvánvalóan ezt nem akarják, meg akarják tartani a pozícióikat, ezért nem is ismerik be ezen stratégia hibáit” – közölte, aláhúzva, hogy B-tervre van szükség, elszigetelés helyett a béketeremtésre fókuszálva.

A miniszter a közel-keleti helyzet kapcsán is a szuverén külpolitika eredményeit méltatta, rámutatva, hogy sikerült megőrizni a jó kapcsolatokat Izraellel és az arab országokkal is, és eközben ráadásul számos magyar gyors kijuttatásában tudtak segíteni Izraelből és a Gázai övezetből, s három magyar túsz is rövid időn belül szabadulhatott a Hamász fogságából.

„Emlékeznek rá, milyen támadásoknak voltunk kitéve, hogy minek tartunk fenn kapcsolatot az egyesek által autokratának nevezett rendszerekkel, amelyek a saját életüket nem a fényes nyugati demokráciák mintájára építik fel (.) De hogyha nem tartottunk volna fenn kapcsolatot ezen országokkal, akkor most mi lenne a magyarokkal?” – tette fel a kérdést.

Ezután kitért a migráció ügyére, felidézve a határkerítés építése miatti támadásokat, illetve a kötelező letelepítési kvóták elleni fellépést a visegrádi négyek részéről, amelynek hiányában szavai szerint ma ezek az országok is a párhuzamos társadalmak, a terrorfenyegetettség problémájával néznének szembe.

„De mivel fenntartottuk a szuverenitásunkat, és világossá tettük, hogy amíg mi kormányzunk, addig mi döntünk arról, ki jöhet be az országba, ezért ma nincs az a veszély, mint Nyugaton” – fogalmazott.

Végül a gazdasági sikereket is érintette, mondván, hogy Magyarország az elmúlt évek válságaiból rendre megerősödve került ki, ami szintén a szuverén, nemzeti válaszoknak köszönhető. „Soha nem fogadtuk el azt, hogy a mások által meghatározott lépéseket tegyük meg mi is” – mondta a munkahelyteremtést és a beruházásösztönzést támogató kormányzati intézkedésekkel kapcsolatban.

Kiemelt kép: Szijjártó Péter Facebook-oldala