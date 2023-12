Európa legjobb vezető turisztikai fejlesztése díját nyerte el a Liget Budapest Projekt

Európa legjobb vezető turisztikai fejlesztése díját kapta meg az idén 10 éves Liget Budapest Projekt a rangos World Travel Award's díjátadóján – közölte Gyorgyevics Benedek, a projekt megvalósításáért felelős Városliget Zrt. vezérigazgatója az MTI-vel hétfőn.

A „turisztikai Oscarnak” is nevezett elismerés elhódításával a világ legjobb európai turisztikai fejlesztés rangját is kivívta magának a kontinens legkomplexebb kulturális városfejlesztése. A Liget megújítása a világ legnépszerűbb új idegenforgalmi attrakcióival mérettette meg magát, ahol úgy a zsűri, mint a közönség szavazatai alapján is a kontinens legjobbjának bizonyult, spanyol, portugál és német vetélytársakat megelőzve. A World Travel Awards a nemzetközi utazási, idegenforgalmi és vendéglátó-ipari ágazat egyik legrangosabb elismerése, amely minden évben több ezer szereplő közül jutalmazza a szektor legkiválóbbjait – írták.

Kapcsolódó tartalom

Gyorgyevics Benedek a közlemény szerint elmondta: óriási megtiszteltetés, hogy a Liget Budapest Projektet választották Európa vezető turisztikai fejlesztésének a világ egyik legfontosabb idegenforgalmi megmérettetésén, a World Travel Awardson. Hozzátette: a Liget megújításának már a tervezési szakaszában az elsődleges céljaik között szerepelt, hogy a park, mint turisztikai attrakció bekerüljön a Budapestre érkezők „kötelező” látogatási pontjai közé. A Magyar Zene Háza, a Néprajzi Múzeum vagy a Ballonkilátó külföldi látogatóinak emelkedő számai alapján látható, hogy felkerült a nemzetközi turisztikai térképre. A hosszú távú cél pedig az, hogy a parkba folyamatosan olyan megújuló kulturális tartalom, rekreációs élmény költözzön, ami miatt önmagában is érdemes elindulni Budapestre és hosszabb időt eltöltetni itt, sőt, akár újra és újra vissza is térni – mondta.

A World Travel Awards díjat 1993-ban alapították, hogy elismerje és jutalmazza a nemzetközi utazási, turisztikai és vendéglátóipari szektor valamennyi ágazatának legkiválóbb kezdeményezéseit, fejlesztésit. A díjakat Idén immáron harmincadik alkalommal adták, amelyek mára az egyik legfontosabb értékmérőivé váltak a turisztikához kapcsolódó valamennyi területnek.

(Forrás: Palkó György)

A vezérigazgató kifejtette: a Liget Budapest Projekt első tíz évében évszázados kulturális intézményeink újultak meg, és mellettük a világ legizgalmasabb kortárs épületei is felépültek. A fejlesztéseknek köszönhetően Magyarország turisztikai vonzereje jelentősen emelkedett, és az új kortárs ligeti épületek nemzetközileg is ismert nevezetességeivé váltak az országnak. Mindezekhez hozzájárult, hogy a Városliget megújításának első évtizede immáron két tucatnál is több rangos nemzetközi díjat hódított el. A World Travel Awards mostani elismerése is visszaigazolja, hogy Budapest elsőszámú családi élményparkjának – benne a Városligeti Nagyjátszótérrel, a lenyűgöző Magyar Zene Házával és Néprajzi Múzeummal – helye van a világ legjobb turisztikai célpontjai között – mondta.

A Liget projektnek ez az egyik különlegessége: itt a 150 éves intézmények békésen megférnek egymás mellet az újakkal és alkotnak egy élő rendszert, miközben a természet, a park élményfunkciókkal, rekreációs lehetőségekkel körülöleli őket. Ilyen a világon nincs máshol, erre a nemzetközi városfejlesztéssel foglalkozó szakmai kiállításokon és konferenciákon mindenki fölkapja a fejét – húzta alá.

Kapcsolódó tartalom

A nemzetközi szakmai figyelem már kezdetek óta ráirányult a Liget Budapest Projektre, mely léptékében és összetettségében Európa ma legnagyobb kulturális beruházása. A Magyar Zene Háza 2019-ben nyerte el „A legjobb nemzetközi középület” elismerést az International Property Awards-on (IPA), 2021-ben pedig a Music Cities Awardson választották a világ legjobb zenei témájú ingatlanfejlesztésnek. 2018-ban az új Néprajzi Múzeum szintén a világ legjobb középülete lett az International Property Awards-on, sőt a World’s Best Architecture különdíjat is megkapta. 2021-ben pedig az Országos Múzeumi Restaurálási és Raktározási Központ (OMRRK) „Európa legjobb középület fejlesztése” díjat nyerte el az International Property Awardson, ezzel a Liget Budapest Projekt a legtöbbet díjazott fejlesztéssé vált a díj (IPA) történetében, ugyanis ez az első olyan kulturális városfejlesztés, amelynek elemei három rangos díjat is elnyertek. 2017-ben Cannes-ban, a világ legjelentősebb ingatlanszakmai rendezvényén, a MIPIM-en a Liget Budapest Projekt a legátfogóbb fejlesztéseket bemutató Best Futura Mega Project kategóriában Európa legjobb városfejlesztési nagyprojektje lett. 2021 nyarán pedig a Szépművészeti Múzeum történetének legnagyobb léptékű, a Liget Budapest projekt keretében megvalósult felújítása nyerte el az Europa Nostra Díjat, mely az Európai Unió legrangosabb örökségvédelmi elismerése.

Kapcsolódó tartalom

2022 a Magyar Zene Háza elisméreseiről szólt, a MIPIM Awards fődíjának elhódításával a hazai ingatlanfejlesztés egyik legnagyobb nemzetközi sikerét érte el, s Magyarország legtöbb elismeréssel rendelkező épületévé vált. Elnyerte a German Design Council Iconic Awardot, az Architecture Masterpize Architectural Design of the Year elismerését, felkerült a patinás Architectural Digest Magazine 2023 legnagyobb hatású nemzetközi attrakcióit gyűjtő listájára, a világ egyik legismertebb lapja, a Time Magazine pedig a Néprajzi Múzeummal egyetemben beválogatta a World’s Greatest Places nevű gyűjtésébe, ami sokmillió olvasójának utazási döntéseit határozza meg. 2023-ban az első turisztikai tematikájú díját is elnyerte a Liget Budapest Projekt, melyet az International Travel Awards megmérettetésén a világ legjobb turisztikai fejlesztésének választották – írták.