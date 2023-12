Lévai Anikó és Kovács Koko István gyújtotta meg az Ökumenikus Segélyszervezet adventi koszorújának első gyertyáját

Ünnepi gyertyagyújtás keretében hívott összefogásra vasárnap az Ökumenikus Segélyszervezet: az első adventi gyertyát Lévai Anikó és Kovács Koko István jószolgálati nagykövet gyújtotta meg Budapesten.

Advent első vasárnapja mindig egy új kezdetet, összefogást jelent, amely újra és újra az első gyertyával, az első mézeskalácsszívvel, az első adománnyal veszi kezdetét – hangsúlyozta Lévai Anikó, Orbán Viktor miniszterelnök felesége, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete az eseményen.

Lévai Anikó elmondta, a segélyszervezet adománygyűjtő kampánya arra vállalkozik, hogy csillapítsa a közösség lelki, érzelmi és szellemi munícióval enyhíthető éhségét. A segélyszervezet közösségét összeköti a tenni akarás és a cselekvő szeretet – tette hozzá.

A cselekvő szeretet megmutatkozik abban is, hogy sok olyan program van az ország különböző részein, amelyekbe már azok is becsatlakoztak, immár adományozóként, akik kezdetben még segítséget kaptak a szervezettől

– mutatott rá Lévai Anikó.

Lévai Anikó, az Ökumenikus Segélyszervezet jószolgálati nagykövete, Orbán Viktor miniszterelnök felesége, Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-igazgatója (balra) és Kovács Koko István, a segélyszervezet jószolgálati nagykövete, olimpiai és világbajnok ökölvívó meggyújtja az első adventi gyertyát a segélyszervezet országos központjában, Budapesten 2023. december 3-án.

MTI/Lakatos Péter

Kovács Koko István felidézte, hogy immár húsz éve működik együtt a segélyszervezettel. A jószolgálati nagykövet szerint az advent ma már kicsit mást jelent az embereknek, más üzenetet hordoz, ezért oda kell figyelni, hogy megmaradjon ennek az időszaknak az eredeti szándéka: a várakozás, a feltöltődés. A szeretet ünnepe nem egyenlő az ajándékozás ünnepével – hangoztatta.

Idén is a 1353-as adományvonalon keresztül lehet segíteni, és a Tesco több mint tíz éve csatlakozik minden évben a kampányhoz – mondta a jószolgálati nagykövet.

Lehel László, a segélyszervezet elnök-igazgatója kiemelte, hogy viharos év van mögöttük, sok kihívással kellett szembenézniük, de az összefogásnak nagy ereje van.

Elmondta, hogy

az évről évre egyre bővülő segélyszervezet nélkülöző és krízishelyzetbe került családok ezreit segíti egész évben országos intézményhálózatán keresztül, ételt, otthont és esélyt adva a rászorulóknak.

Mintegy 300 ezer adag étel osztottak az éhezőknek, évente 300 krízisben lévő családnak nyújtottak biztonságos menedéket, valamint 300 rászoruló gyerek felzárkóztatására fejlesztő foglalkozásokat szerveztek.

Gáncs Kristóf kommunikációs igazgató ismertetése szerint a 28. alkalommal elindított, december 31-ig tartó pénzadománygyűjtést a www.segelyszervezet.hu oldalon lehet támogatni, a 1353-as adományvonal tárcsázásával pedig hívásonként, illetve sms-enként 500 forinttal. Az adományvonalat eddig mintegy 17 ezren tárcsázták, és eddig 8,5 millió forint gyűlt össze.

Továbbra is lehet segíteni átutalással és csekken a 11705008-20464565 bankszámlaszámon is. November közepén elindult a Tesco áruházakban is a gyűjtés. A mintegy 200 áruház hagyományos és önkiszolgáló kasszáinál található 250 forintos adománykuponokból alig 20 nap alatt már csaknem 40 millió forint gyűlt össze. A kuponok online is elérhetők 250, 500 és 1000 forint értékben – közölte a kommunikációs igazgató.

Gáncs Kristóf elmondta: megnyílt a segélyszervezet Adománypontja is az Advent Bazilika rendezvénysorozat helyszínén, ahol személyesen is lehet adományozni, és országszerte a nagyobb