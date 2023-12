Közös játékkal az elfogadásért – új játszótérrel gazdagodtak a dunaújvárosiak

Egymás megismerését, megértését és elfogadását segíti az új dunaújvárosi játékbirodalom, amely a Szerencsejáték Zrt. támogatásával, A játék összeköt! program keretében valósulhatott meg. A nemzeti lottótársaság immár 28 inkluzív játszótér megépítésével járult hozzá a gondolati akadálymentesítéshez, illetve ahhoz, hogy a fogyatékossággal élő és ép gyermekek a közös játék örömét megtapasztalva válhassanak befogadó felnőttekké.

A Szerencsejáték Zrt. 2017-ben indította el A játék összeköt! elnevezésű programját, aminek keretében olyan befogadó játszóterek épültek országszerte, amelyek a fogyatékossággal élő gyermekek számára is könnyedén megközelíthetők. Az egyes játékelemek között kerekesszékkel is segítség nélkül közlekedhetnek és azokat önállóan is használhatják, ezáltal ép társaikkal közösen élhetik át a játék örömét. Az idén hat ilyen létesítmény épülhetett: a budapesti V. kerület mellett Kiskunhalas, Nagykanizsa, Berettyóújfalu, Szerencs és immár Dunaújváros is egy-egy különleges fantáziával megálmodott befogadó játszótérrel gazdagodott.

Knapp István, a Szerencsejáték Zrt. régióvezetője az ünnepélyes átadón elmondta: A játék összeköt! programot hat évvel ezelőtt azzal a céllal indították, hogy általa lebonthassák az olykor láthatatlannak tűnő, mégis létező korlátokat, illetve a közös játék élményén keresztül közel hozzák egymáshoz a fogyatékossággal élő és ép gyermekeket, segítsék őket egymás elfogadásában, értékeik kölcsönös felfedezésében. „Meggyőződésünk, hogy a társadalom fogékony a gondolati akadálymentesítésre, hiszen a munkánk során lépten-nyomon nyitottságot, segítőkészséget tapasztalunk, ennek hála az elmúlt években 28 befogadó játszóteret adhattunk át országszerte” – fejtette ki a kezdeményezés sikerére utalva.

Az új dunaújvárosi játékbirodalom (Fotó: Szerencsejáték Zrt.)

Mészáros Lajos, a térség országgyűlési képviselője kiemelte: „Magyarország kormánya és kormánypárti képviselőként magam is prioritásként kezelem a családok, mint a társadalom alapvető építőkövei jólétét. Ezért is örülök, hogy szülővárosomban, Dunaújvárosban megvalósulhatott ez a befogadó játszótér, ahol a fogyatékkal élő és egészséges gyermekek együtt játszhatnak. Köszönöm a Szerencsejáték Zrt. támogatását!”

Dunaújváros polgármestere, Pintér Tamás köszöntőjében kitért arra, hogy a város önkormányzata mindig külön örömmel támogatott olyan beruházásokat, amelyek összefogás eredményei. Jelen esetben a Szerencsejáték Zrt. támogatásával egy befogadó játszótér létrehozását, amihez a város adta a területet és vállalta az üzemeltetését és fenntartását, valamint a játszótér környezetének kialakítását. Utóbbiba tartozik a járda és a mozgássérült parkoló kialakítása, lámpák telepítése, kerítés építése, valamint az ivókút bekötése is, amelyek tavasszal, a jó idő beköszöntével elkészülnek. A siker mindig édesebb, ha közösen sikerül elérni – tette hozzá Pintér Tamás, aki méltatta a Szerencsejáték Zrt. társadalmi felelősségvállalását a kisgyermekek felé.

A dunaújvárosi játszótér a városok, járművek tematikát megelevenítve izgalmas játékelemekkel, köztük repülőgéppel, mutatós hétvégi házikóval, álló mérleghintával, hálós, lap- és baba-mama hintával várja a gyermekeket és szüleiket. A kivitelezők ivóvízkúttal, árnyékolóval, pihenőpadokkal és okospaddal is ellátták a korszerű játékbirodalmat, amely akadálymentes, szilárd útburkolaton közelíthető meg, és természetesen mozgáskorlátozott parkolóval is rendelkezik.

A játszótérépítési program jószolgálati nagykövete Drávucz Rita világ- és Európa-bajnok, olimpikon vízilabdázó, aki érintett szülőként segíti a fogyatékossággal élők széles körű integrációját.

