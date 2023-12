Erre jobb felkészülni: térképen mutatjuk, milyen idő lesz a következő napokban

Izgalmakból nem lesz hiány: havazás, szél, ónos eső, köd, zivatarok... szinte az összes évszakunk megmutat(hat)ja magát.

Várható időjárás az ország területén péntek estétől szombat reggelig:

(Forrás: Országos Meteorológiai Szolgálat honlapja)

A keleti országrészben és a Dél-Dunántúlon átmenetileg elvékonyodik a felhőzet, másutt végig borult marad az ég. Az északi határszélen lehet eső, néhol esetleg ónos eső, havas eső. Több helyen képződik köd. A Dél-Alföldön a déli, hajnaltól a Nyugat-Dunántúlon az északnyugati szél lesz élénk. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8 fok között alakul.

Szombat éjfélig:

Alapvetően erősen felhős vagy borult lesz az ég, de szombat kora délelőttig a déli és keleti országrészben elvékonyodik, szakadozik a felhőzet. A szombatra virradó éjszakán foltokban köd képződik. Az ország északi felén várható eső, az északi határszélen ónos eső, havas eső is. A csapadék észak felé lassan elhagyja az országot. Szombaton napközben újra több helyen várható eső, zápor, ami északnyugat felől egyre nagyobb területen havas esőbe, havazásba vált át, miközben csökken az intenzitása. Átmeneti időre néhol ónos eső is lehet. A Tiszántúlon az időszak végéig eső lesz a jellemző. Helyenként zivatar is kialakulhat.

A légmozgás pénteken többnyire mérsékelt marad, éjszakától a Dél-Alföldön a déli, a Nyugat-Dunántúlon az északi szél élénkül meg. Szombaton egyre többfelé fordul északnyugatira, nyugatira a szél, és többfelé kísérik erős, főként az Észak-Dunántúlon viharos széllökések, amely a Bakony környékén hófúvásokat okozhat.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 0 és +8 fok között alakul. A legmagasabb nappali hőmérséklet szombaton 1 és 18 fok között valószínű, északnyugatról délkelet felé haladva mérhetjük a magasabb értékeket.

Várható időjárás az ország területén vasárnap éjfélig:

Nyugat felől felszakadozik, csökken a felhőzet, általában több órára kisüt a nap. Erősen felhős területek főleg hazánk északkeleti harmadán lehetnek, elsősorban ott előfordulhat helyenként hózápor, kisebb havazás. Az északnyugati szelet élénk, az Észak-Dunántúlon sokfelé erős lökések kísérik.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában -5, 0 fok között várható, de szélcsendes fagyzugokban ennél hidegebb lehet. Kora délutánra -2 és +3 fok közé emelkedik a hőmérséklet.

Időjárási helyzet Európában:

Skandinávia felett anticiklon helyezkedik el, ami miatt arrafelé és a Brit-szigeteken többnyire száraz az idő. Európa többi részének időjárását ciklonok alakítják. Egyikük a Balti-tenger felett örvénylik, frontzónája a Kelet-európai-síkságon át a Kaukázusig húzódik. Ezeken a helyeken többfelé fordul elő havazás, a Kaszpi-tenger térségében eső esik.

Hullámzó frontrendszer hatására borongós, sokfelé csapadékos az idő a Kárpátoktól az Alpokon át Dél-Spanyolországig. E térségtől északra az óceánhoz közel lévő térségek kivételével sokfelé nappal is fagy, dél felé haladva viszont rohamosan emelkedik a hőmérséklet: az erőteljes délnyugati áramlással Afrika felől meleg légtömeg érkezik a mediterrán térségbe, sok helyen 20 fok fölött alakul a csúcshőmérséklet.

A frontzóna mentén főként a hegyekben, de néhol síkvidéken is helyenként jelentős mennyiségű, 50 mm-t meghaladó csapadék esik gyakorlatilag az összes fellelhető formában és halmazállapotban.

Szombat estig a Kárpát-medence térsége továbbra is ebben a hőmérsékleti ütközőzónában lesz, dél felől átmenetileg melegszik az idő, majd északnyugatról újra hideg légtömeg érkezik.

