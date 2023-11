A migránsok nemcsak egymásra, hanem a magyar határőrökre is lőnek

Szervezett bűnözői csoportok, embercsempészbandák irányítják az illegális migrációt, és döntik azt el, hogy kik juthatnak be az Európai Unió területére – jelentette ki a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója csütörtökön az M1-en.

Bakondi György azt mondta, ez különösen annak fényében ijesztő, hogy az uniós adatbázisok szerint évente rendszeresen több mint egymillió illegális bevándorló érkezik Európába. Hozzátette: ez a szám érdekes módon pont akkora, mint amennyit Soros György 2015-ben az által felvázolt jövőképben kívánatosnak tartott.

A tábornok elmondta,

Magyarországra főként Szerbián keresztül érkeznek a bevándorlók. De létezik egy kerülő útvonal Románia felé, ott elsősorban a járművekbe elrejtőzve próbálkoznak, és vannak, akik a Horvátország, Szlovénia, Olaszország útirányt választják. Ez az illegális mozgás – az elmúlt nyolc év adatait vizsgálva – állandónak mondható.

Ami változás, az az, hogy egyre sokfélébb az érkezők állampolgársági összetétele. Másrészről lezárult a küzdelem a különféle embercsempész bandák között, és úgy látszik, hogy a magyar határ térségében az afgán bandák által uralt területek alakultak ki – közölte Bakondi György.

Mint mondta, a Szerbiában nagy létszámú és nagyon jól felszerelt, különleges erők bevetésével végrehajtott rendőri akció során óriási mennyiségben találtak lőfegyvert, lőszert, hamis úti okmányt, kábítószert.

Amikor a bandaháborúk elkezdődtek, először botokkal, késekkel mentek egymásnak, aztán később már a fegyverek is megjelentek.

A támadások a vajdasági települések lakosságát is érintették, előfordult, hogy kézigránáttal támadtak meg egy-két házat. Az embercsempészek az utóbbi időben eleinte csak figyelmeztető lövéseket adtak le a határ térségben, de sajnos olyan is előfordult, hogy a szerb-magyar közös járőrre is tüzet nyitottak a bandák – tudatta a tábornok.

Az elfogott embercsempészekről gyakran kiderül, hogy korábban az afgán különleges erőknél vagy éppen titkosszolgálatoknál teljesítettek szolgálatot. Az más kérdés, hogy ezeknek a nagy bandáknak az irányítói nem mozdulnak ki Afganisztánból, nem jönnek a határ közelébe – mondta a főtanácsadó.

Az afgán titkosszolgálat és ezáltal a tálib kormányzat fölismerte a szervezett embercsempész tevékenység anyagi hasznát és azt a potenciális lehetőséget, hogy átjuttathat Európába olyan embereket, akiket akar, akár azért, hogy később terrorcselekmény kövessenek el, akár, hogy hírszerzési tevékenységet végezzenek

– fejtette ki a tábornok, hangsúlyozva ez rendkívül fontos nemzetbiztonsági és közbiztonsági veszélyt jelent.

Bakondi György a Kossuth Rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában elmondta azt is, hogy az Európai Unió (EU) 2015-ben úgy kezelte volna az illegális bevándorlást, hogy legalizálta volna a beérkezést, így kiszorítva az embercsempész hálózatokat.

Végül ez nem valósult meg, és most ott tartunk, hogy évente legalább egymillió ember érkezik illegálisan Európába ismeretlen személyazonossággal, okmányok nélkül

– tette hozzá.

Hangsúlyozta, hogy azok a jogszabályok, amelyeket az EU alkalmaz a migráció kapcsán, nincsenek tekintettel az európai emberek biztonságára, ráadásul továbbra is mindenkit beengednének, és kvóták alapján osztanák szét a tagállamok között a migránsokat.

Hozzátette: az adatok szerint a kiutasításra váró, nem politikai menekültek 80 százaléka végül mégis marad az adott országban, tehát ez a módszer nem működik.

