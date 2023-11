A havazás miatt a közlekedés fenekestül felfordult az országban, de voltak, akiket boldoggá tett a beköszöntő tél

Nem kellett sok, hogy a havazás elakadásokat okozzon a közlekedésben, de a neheze még hátravan

Havazásra ébredt az ország egy része. Elsősorban az északkeleti vármegyékben köszöntött be a tél. A hegyi utak több helyen nehezen járhatók, van ahol 5–10 centi friss hó is hullott. A vidéki területek mellett a fővárost is elérte az intenzív havazás. Nem kellett sok, máris elakadásokat okozott a közlekedésben.