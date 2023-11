Semjén Zsolt szerint ha iszlám tömegek jönnek Európába és Magyarországra, akkor a keresztény civilizáció kerül veszélybe

Ha iszlám tömegek jönnek Európába és Magyarországra, akkor a keresztény civilizáció kerül veszélybe – jelentette ki Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes a Fidesz közösségi oldalán szerdán megjelent videóban.

Azért járjuk most az országot, mert meg akarjuk őrizni hazánk szuverenitását. „Brüsszel újra ránk akarja kényszeríteni az akaratát” – írták a Fidesz Facebook-oldalán. Arra is kitértek, hogy „a tömeges illegális migrációt félrekezelték, és most migránsgettókat akarnak létrehozni Magyarországon”.

Semjén Zsolt a videóban arról beszélt, hogy a keresztény civilizációt kell védeni. „A szabad akarat védelmét, a nők tiszteletének a védelmét, amit bizony a saría támad, és hogy ha iszlám tömegek jönnek Európába és Magyarországra, akkor a keresztény civilizáció kerül veszélybe” – hangzott el a felvételen.

Úgy tudjuk megvédeni életformánkat, ha kitöltjük a nemzeti konzultációt, az olyan erőt ad a kormánynak, amivel Brüsszelben is meg tudjuk védeni nemzeti szuverenitásunkat és keresztény civilizációnkat. Mert vox populi, vox dei: a nép szava, Isten szava – tette hozzá a miniszterelnök-helyettes.