Néhol már 15 centi hó hullott – mutatjuk, hol ébredtek téli mesevilágra

Ma reggelre igazi havas téli táj alakult ki több északi tájegységünkön.

Ahogy az várható volt északra éjjel megérkezett a havazás, reggelre pedig már sok helyen takarta be fehér takaró a tájat, de ezúttal nemcsak egy vékony lepel alakult ki. A Zemplénben és térségében vastagabb, 10 centit meghaladó hóvastagságot is mértek. Tehát nemcsak szánkózáshoz, hanem nagyobb hóemberekhez is elég mennyiség esett, persze ezt már lapátolni is bőven lehet – írja az Időkép.

Kazincbarcikán is fehéredik a táj:

(Fotó: MTVA)

Bükkszentkereszten is havas tájra ébredtek:

Van, ahol már a 15 centit is elérte a hó vastagsága:

Közben az ország túlnyomó részén esernyőre és gumicsizmára van szükség, ami azért eléggé lehangoló, tudva, hogy mindössze pár fokon múlik a csapadék halmazállapota. Délutántól nyugat felől lassacskán megszűnik a csapadék, de még sok helyen számíthatunk esőre. Az északi hegyekben és a legészakibb területeken tarhat ki egész nap a havazás. Több helyen élénk széllökések lesznek, este pedig Sopron térségben fokozódhat viharossá az erős északnyugati szél. Napközben -1 és +8 fokot mérhetünk.