Dömötör Csaba: A magyar kormány azon dolgozik, hogy minden ágazatban az infláció mértékét meghaladó béremelés legyen

Az oktatás helyzetéről, az Európai Bizottság elnökéről, a feketemunkáról és a gabonatermesztők helyzetéről beszéltek ellenzéki képviselők az Országgyűlés keddi ülésén, napirend előtt.

LMP: Szétverik a társadalom alappilléreit

Csárdi Antal (LMP) arról beszélt, hogy szétverik a társadalom olyan alapvető tartópilléreit, mint az oktatás és a szociális ágazat.

Azt mondta, az oktatásban az a gyakorlat, hogy szinte kizárólag minimumszintre egészítik ki a pedagógusok bérét, attól csak kivételes esetben térnek el a fizetések. Ugyanakkor az infláció hatalmas, különösen az élelmiszeráremelkedés – mutatott rá.

Úgy folytatta, meg kellene becsülni a szociális szektorban foglalkoztatottakat is, mert a fiatalok nem szívesen választják ezt a pályát, hiszen nincsenek megfizetve az itt dolgozók.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára úgy válaszolt: nem hagyhatják figyelmen kívül, hogy rendkívüli a gazdasági helyzet, és keresik a lehetőségét annak, hogy minden ágazatban az infláció mértékét meghaladó béremelés legyen. Minél hamarabb lesz vége a háborús helyzetnek, minél előbb lesz nagyobb a költségvetés mozgástere, annál több lehetőségük lesz arra, hogy több területen fokozott béremelésről döntsenek – mondta.

Kiemelte: a kormány úgy döntött, hogy nagyarányú béremelés legyen az oktatásban, ehhez nagyban számítanak az uniós pénzekre. Az államtitkár azt kérte az ellenzéktől, hogy ne újabb feltételeket követeljenek az Európai Bizottságtól a támogatásokhoz, hanem tegyenek meg mindent, hogy megérkezzenek az uniós források.

Mi Hazánk: Álszentség, hogy az Európai Bizottság elnökétől védenék meg az országot

Dúró Dóra (Mi Hazánk) kifejtette: a fideszes európai parlamenti (EP-) képviselők támogatása nélkül nem lehetett volna Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke. Most „teleplakátolják” az országot, hogy megvédik tőle Magyarországot, miközben korábban a szavazatukkal támogatták – mondta.

Úgy vélte, pártján kívül senki nem szembesíti a kormánypártokat azzal, hogy ez álszentség. Egy korrupt, föderalista „vakcinaneppert” ültettek a bizottság élére, és most úgy csinálnak, mintha ott sem lettek volna – fogalmazott.

Latorcai Csaba, a Miniszterelnökség államtitkára válaszában kiemelte: a Mi Hazánk az egész uniós kérdéskörben és az uniós támogatások tekintetében kettős beszédet folytat, ugyanis szavazataikkal nem támogatták a kormány erőfeszítéseit, hogy Magyarország megkapja a jogosan járó forrásokat. Viszont a kormány kitart, és nemzeti konzultációt indított, mert fontos az emberek véleménye – hangsúlyozta.

Azt mondta: a Mi Hazánk ki szeretné léptetni az országot az EU-ból, ezzel szemben a kormány szerint meg kell reformálni az uniót, és „nem elfutni kell”, hanem képviselni a magyar álláspontot. Elfogadhatatlan, hogy az EP zsarolja a bizottságot, hogy ne adja oda azt forrást, ami jár az országnak – tette hozzá.

Párbeszéd: Sok munkavállalót tudta nélkül feketén dolgoztatnak

Berki Sándor (Párbeszéd) szerint nagyon sok munkavállalót érint az a probléma, hogy tudta nélkül feketén dolgoztatják, így nem jár neki sem egészségügyi ellátás, sem nyugdíj, ráadásul a költségvetési bevételek is csökkennek. Már most is van arra lehetőség, hogy a dolgozók lekérdezzék, a munkáltató bejelentette-e őket, de kevesen tudnak erről a lehetőségről – jegyezte meg.

Azt javasolta, hogy az ügyfélkapuval rendelkezők kapjanak értesítést arról, ha a munkáltató be- vagy kijelenti őket, akinek pedig nincs ügyfélkapuja, az telefonon vagy postán kapjon értesítést.

Fónagy János, a Gazdaságfejlesztési Minisztérium parlamenti államtitkára elmondta, valós problémáról van szó, amely az elmúlt években ugyanakkor jelentős mértékben visszaszorult.

Közölte, a kormány már korábban kidolgozta az Egészségablak alkalmazását, amelynek segítségével – belátható időn belül – minden dolgozó azonnal értesülhet a be- és kijelentés tényéről. Megjegyezte, az alkalmazást 2,5 millióan töltötték le.

Szerinte az a munkavállalótól is elvárható, hogy tisztában legyen azzal, hogy az alkalmazója bejelentette-e.

Jobbik: Mélyen a termelési költség alatt vannak a gabonaárak

Bencze János (Jobbik) arra hívta fel a figyelmet, hogy továbbra is mélyen a termelési költség alatt vannak a magyar gabonaárak. Szerinte ez részben a rossz brüsszeli döntéseknek, valamint a Magyarországon korábban bevezetett termékkiviteli stopnak köszönhető, amely miatt a gazdák elvesztették piacaikat.

Hozzátette: a gazdákat aggasztja, hogy a magyar belpiacon sem tudnak normális áron gabonát értékesíteni. Azt kérdezte, miért nincs Magyarországon gabonafelvásárlás. Arról is érdeklődött, hogy azok az uniós és magyar pénzből bővített feldolgozó cégek behozhatják-e az országba az ukrán gabonát, amelyek a tilalom elrendelése előtt éves szerződést kötöttek erre.

Farkas Sándor, az Agrárminisztérium parlamenti államtitkára elmondta, az elmúlt években a növénytermesztésből komoly jövedelmet lehetett elérni, de ez az utóbbi két évben ez megváltozott. Emlékeztetett arra, hogy a koronavírus-járvány idején vezették be a kiviteli tilalmat, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű gabona maradjon az országban.

Szerencsétlen közjátéknak minősítette, hogy közben kitört a szomszédban a háború, és az ukrán gabona elárasztotta a magyar és az európai piacot. Ezért vezettek be behozatali tilalmat az ukrán gabonára, csak tranzitszállítmányok mehetnek át Magyarországon – hangsúlyozta.

Az államtitkár azt mondta, itthon is elindultak felfelé a gabonaárak, tonnánként 6-8 ezer forintért lehet eladni a terményt.

Momentum: A kormány nem akarja megoldani az ország problémáit

Tompos Márton (Momentum) azt mondta: a magyarok 19 százalékának már a legalapvetőbb kiadások finanszírozása is gondot okoz, az állam mégsem fogja vissza a felesleges költéseket, ehelyett százmilliárdokat ver el Ferihegyre, a Vodafone-ra és a közmédiára. Hozzátette: a magyarok 51 százaléka tart attól, hogy a választási kampány során megfélemlítés áldozata lesz, de a Fidesz még az idősek segélyhívóin keresztül is kampányolt.

A magyarok 8 százaléka tartja jónak a magyar oktatást, de az oktatás szabadságának biztosítása helyett a tiltakozó tanárok közül többet kirúgtak, az egyetemeket privatizálták, az Erasmus és a Horizont programokat beszántották – nehezményezte. Úgy folytatta, mindössze 11 százalék mondta azt, hogy jó minőségű egészségügyi ellátást kap itthon, folyamatosan állnak le a kórházi osztályok, 100 milliárd forint feletti a kórháza adósságállománya.

Csak azért szállták meg az állami intézményeket és írták át az alkotmányt, hogy az esetleges ellenállást le tudják törni – összegezte véleményét.

Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára kiemelte: az ország rendkívüli gazdasági helyzetben van, ám olyan okok miatt, amelyek nem a kormányon múltak; csak a háborús helyzet és a szankciók 4000 milliárd forinttal növelik az ország energiaszámláját.

Ehhez képest eredmény, hogy 12-ről 4 százalékra csökkentették a munkanélküliséget, a stagnáló európai gazdasági környezetben Magyarország visszakerült a növekvő gazdasági pályára, 10 százalék alá sikerült szorítani az inflációt és beruházási rekordot dönteni – hívta fel a figyelmet.

Hozzátette: az ellenzék ebben a helyzetben inkább új adókat vezetne be, és sportot űznek abból, hogy rendszeresen minősítenek szerkesztőségeket.

Az egészségügyben az elmúlt időszak legnagyobb béremelési programja indult el, felújítottak több száz intézményt, miközben 2010 és 2021 között 5 évvel nőtt az egészségben eltöltött évek száma, az egészségügy támogatása pedig 13 év alatt csaknem háromszorosára emelkedett – közölte.

MSZP: A kormány nem tudta megoldani az egészségügy problémáit

Gurmai Zita (MSZP) hangsúlyozta, a kormánynak 13 év alatt sem sikerült megoldania az egészségügy problémáit, miközben a Fidesz fizetőssé tette az egészségügyet. Tavaly a magyarok csaknem harmada járt magánorvosnál, átlagosan 137 ezer forintot költve ott, noha évi 2500 milliárd forintot fizetnek be a társadalombiztosítási kasszába is: ez a járulékfizetők átverése – fogalmazott.

Ha valaki kórházba kerül, nagy esélye van, hogy még betegebb lesz, mert tombolnak a kórházi fertőzések, ám a kormány nagyobb energiát fordít a ezek eltitkolására, mint kezelésére – értékelt, hozzátéve: több ezer dolgozó vándorolt el a magyar egészségügyből.

Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára felidézte: a baloldali kormányzat az egészségügyben privatizált, kórházakat zárt be, 16 ezer ággyal csökkentette a kapacitásokat, fizetőssé tette az egészségügyet, az orvosok és ápolók fizetését viszont csökkentették.

Ezzel szemben 2010 után 500 milliárd forintos, 91 kórházat érintő fejlesztési program indult, ráadásul évtizedes problémát kezelve megszüntették a hálapénz rendszerét, miközben a magyar orvosok már jobban keresnek olasz kollégáiknál. A kórházi fertőzések aránya jóval alacsonyabb az európai átlagnál, és ma 4 ezerrel több orvos dolgozik Magyarországon, mint 2010-ben – emlékeztetett.

DK: Több, Fideszhez köthető választási csalást sem vizsgáltak ki érdemben

Oláh Lajos (DK) a 2014-es, 2018-as és 2022-es választásokon történt visszaélésekkel kapcsolatban kérte számon a kormányt. Szerinte Erzsébetvárosban és Terézvárosban több esetben elhunytak nevei voltak a Fidesz ajánlóívein, illetve a Fidesz és bizonyos kamupártok listáin ugyanazok a nevek szerepeltek. Azonban addig altatták ezeket az ügyeket, amíg el nem évültek, vagyis nem volt érdemi felelősségre vonás – sérelmezte.

Azt kérdezte: a rendőrség miért nem volt hajlandó érdemben nyomozni, a kormány pedig milyen javaslatot készített az elmúlt tíz évben annak érdekében, hogy többet ilyen ne fordulhasson elő.

Répássy Róbert, az igazságügyi tárca államtitkára úgy reagált: ha a képviselő felvet egy választási csalást, akkor jobb lenne, ha a saját háza táján söprögetne először, hiszen kiderült, hogy 2022-ben az egész baloldal dollármilliókból kampányolt. Jelezte: ezekben az ügyekben például pénzmosás gyanúja miatt nyomoz a rendőrség.

Hangsúlyozta: éppen azért van szükség a szuverenitásvédelmi törvényre, mert az megtiltja, hogy választási kampány során külföldi pénzeket használjanak fel Magyarországon.

KDNP: Megvédjük Magyarország szuverenitását

Szászfalvi László (KDNP) a baloldalt azzal vádolta, hogy a 2022-es választási kampányban saját hazáját akarta kiárusítani, felrúgva az elmúlt 33 év politikai konszenzusát. Hozzátette: ezért döntött úgy a kormányoldal, hogy a hazaárulással felérő, ilyen és ehhez hasonló cselekmények a jövőben alkotmányjogi és büntetőjogi értelemben sem maradhatnak következmények nélkül.

Hangsúlyozta: a Fidesz-KDNP-frakciószövetség által benyújtott szuverenitásvédelmi törvénycsomag célja, hogy a jövőben megakadályozzanak minden külföldi befolyásolást célzó kísérletet. A kormánypártokra és a kormányra számíthatnak a magyar emberek, és mi is számítunk a magyar emberek véleményére és támogatására a nemzeti konzultáció során, amelynek tétje a magyarok jövője – jelentette ki a KDNP-s képviselő, közölve: mindent meg fognak tenni annak érdekében, hogy megvédjék Magyarország szuverenitását.

Panyi Miklós, a Miniszterelnökség államtitkára azt mondta: Brüsszel folyamatosan azon dolgozik, hogy Magyarországra ráerőltesse elhibázott háborús és migrációs politikáját, a genderideológiát, emellett pedig folyamatosan támadja Magyarország szuverenitását. Szerinte ehhez társakat is találnak: a Soros pénzekből kitömött magyar dollárbaloldalt.

Hangsúlyozta: a szuverenitásvédelmi törvényjavaslat egyik célja éppen az, hogy ezeket az idegen, külföldi beavatkozási kísérleteket megakadályozza és feltárja.

Kitért arra is: a magyar szuverenitást számos brüsszeli föderalista javaslat is veszélyezteti, ezért fontos, hogy a nemzeti konzultációban egyértelmű véleményt nyilvánítsanak az emberek.

Fidesz: Számítani lehet a magyar honvédségre

Simon Miklós (Fidesz) az Adaptive Hussars 23 hadgyakorlat egy bakonyi elemén tett látogatása kapcsán azt hangsúlyozta: öröm volt megtapasztalni, hogy a magyar katonák milyen rátermettséggel kezelik a rájuk bízott eszközöket.

Mára egyértelmű, hogy az előző évtized derekán még épp időben álltunk neki a baloldali kormányok által szétvert haderő talpra állításának. Épp most, ebben a kritikus időben érik be a haderőfejlesztési programunk – fogalmazott.

Simon Miklós megjegyezte, a honvédség újra és újra bizonyítja, hogy veszélyes időszakokban számítani lehet rá, professzionálisan végzi el veszélyes feladatait, legyen szó a koronavírus-járvány alatti tevékenységükről vagy a déli határon a migránsok megállításáról.

A képviselő arról beszélt: minél több ilyen hadgyakorlatot kellene tartani, hogy erősítsük Magyarország védelmi képességét.

Válaszában Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter büszkeségének adott hangot annak kapcsán, hogy megmozdult a teljes magyar haderő a három évtizede nem látott méretű gyakorlat során. Hangsúlyozta, az Adaptive Hussars 23 célja az volt, hogy szembenézzünk a valósággal, a teljes spektrumot, hatezer katonát megmozgatva.

Mind a haderő, mind a civil támogató és minket segítő közigazgatási szervek kitűnően vizsgáztak – fogalmazott a tárcavezető, aki jelezte: egy számos ponton módosításokat felvető javaslat is készül annak érdekében, hogy a magyar emberek biztonsága garantált legyen.