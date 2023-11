A magyar atlétikai válogatott is csatlakozott a Jónak lenni jó! felajánlóihoz

Újabb felajánlások érkeztek a közmédia Jónak lenni jó! kampányába. A Magyar Atlétikai Szövetség egy olyan pólót és zászlót ajánlott fel, amelyet a válogatott összes tagja aláírt. Pitti Katalin operaénekes pedig az elmúlt évekhez hasonlóan idén is egy jótékonysági koncertet szervez, amelynek bevételét a műsornak ajánlotta fel.

Országos csúccsal jutott az elődöntőbe Molnár Attila a 400 méteres síkfutás előfutamában augusztusban, a budapesti atlétikai világbajnokságon. Ezzel a magyar atlétika egyik legkellemesebb meglepetését okozta a fantasztikus eredményeivel. A Magyar Atlétikai Szövetséggel együtt most a szurkolóknak készültek meglepetéssel. Idén ugyanis a válogatott is csatlakozott a Jónak lenni jó! felajánlóihoz.

Az általuk felajánlott pólón és a nemzeti lobogón a világbajnokságon indult mind a hatvanhárom versenyző aláírása megtalálható.

„Aki a kezében érezheti bármelyik tárgyat is az összes atléta aláírásával, az érezhet egyfajta közösséghez tartozást, amit én éreztem az utolsó száz méteremen az elődöntőmet követően, hogy egy csapatnak vagyok a tagja, nekem harmincezer ember szurkolt a helyszínen” – mondta Molnár Attila, a 2023-as év U23-as férfi atlétája.

A Magyar Atlétikai Szövetség most először csatlakozott a felajánlókhoz. Ezzel is szeretnének köszönetet mondani a szurkolóknak. A sportolók bíznak abban, hogy így kiemelkedő összeggel tudnak hozzájárulni a gyűjtéshez.

„Azért tartjuk ezt kiemelten fontosnak, mert most a budapesti világbajnokság alatt annyi mindent kaptunk a szurkolóktól és a magyaroktól, hogy szeretnénk mi is visszaadni valamit, és úgy gondoltuk, hogy ez egy tökéletes lehetőség arra, hogy vissza tudjuk adni azt, amit kaptunk” – mondta Kriszt Sarolta, az év ifjúsági női atlétája.

A közmédia jótékonysági akciójához évről évre egyre több felajánlás érkezik, és vannak olyan felajánlók is, akik már rendszeres segítői a műsornak.

Pitti Katalin Liszt Ferenc-díjas operaénekes már sok éve támogatja a gyűjtést. Idén is egy jótékonysági koncertet szervez, ami december 3-án délelőtt a Hermina-kápolnában lesz.

„A Jónak lenni jó!-nak minden évben segíteni kell, és most is olyan a célzott gyűjtés, ami az embernek a szívét megmozgatja, hogy egy koraszülött, aki már a világra jött, hogy annak az élete megmaradjon, ezért mi is felajánljuk az összes szívünket-lelkünket a csapattal” – mondta Pitti Katalin.

A közmédia népszerű műsora ezúttal a koraszülötteknek és a fejlődési rendellenességekkel élő gyerekeknek gyűjt. A műsor teljes bevételét a Semmelweis Egyetem Fejlődéstámogató Központjának ajánlották fel.

A tárgyi adományokon kívül pénzzel is lehet segíteni: a 13-600-as vonalon a 04-es kódot kell tárcsázni, ahol egy hívás, vagy sms 500 forintos segítséget jelent.

A vonalak már hetek óta égnek, így már több mint huszonhétmillió forint gyűlt össze.

Segíteni még december 17-ig lehet, akkor egy egész napos műsorfolyammal zárul az akció.

