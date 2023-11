Elemzők: Számtalan előnye lehet, ha Magyarország válik a keleti és a nyugati cégek találkozási pontjává

Számtalan előnnyel járhat Magyarország számára, ha a keleti és a nyugati cégek találkozási pontjává válik - így látják az elemzők. Orbán Viktor Azerbajdzsánban beszélt arról, hogy erre épül a magyar nemzetgazdasági stratégia. A miniszterelnök az ENSZ Közép-Ázsia Gazdaságainak Különleges Programja nevű kezdeményezésének ülésén azt is mondta: mi azt akarjuk, hogy a most formálódó világgazdasági korszakot az összeköttetések és a kölcsönös tiszteleten alapuló együttműködés határozza meg.

Az M1 Híradóban bemutatott térképen a SPECA-ban, vagyis az ENSZ Közép-Ázsia Gazdaságainak Különleges Programjában résztvevő országokat tüntették fel, amelyek várhatóan egyre nagyobb szerepet töltenek majd be a világgazdaságban.

A hét tagállam közül pénteken Azerbajdzsánba látogatott a miniszterelnök.

Orbán Viktor a közösségi oldalára feltöltött videójában többek között arról beszélt, hogy milyen nemzetközi körülmények közepette kell megtalálni azokat a megoldásokat, amelyek elősegítik a SPECA tagállamok és Magyarország fejlődését.

A miniszterelnök a SPECA fórumán hangsúlyozta:

nemzetgazdasági stratégiánk arra épül, hogy a keleti és a nyugati legfejlettebb cégek találkozási pontjává tegyük Magyarországot.

Kapcsolódó tartalom

A híradónak nyilatkozó elemző szerint ez az elképzelés több előnnyel járhat Magyarországnak.

„Egyrészt stabilabb lesz a gazdasági növekedésünk és magasabb lesz a dinamikája. Több és könnyebb lesz a munkahelyteremtés és a bérnövekedési üteme is jobb lesz. Emellett, az hogy találkozási pont vagyunk, segíti az országot abban, hogy hozzáférjen a kritikus nyersanyagokhoz. Tehát a termelésnek a biztonsága, az ellátás biztonságának a szintje magasabb lesz és könnyebben elérnek minket az új innovatív technológiák is. Ez is segíti a magyar gazdaságnak a működését” – mondta Sebestyén Géza, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Gazdaságpolitikai Műhelyének vezetője.

A szakértő szerint az együttműködés a SPECA országokkal szervesen illeszkedik a kormány Keleti nyitás politikájába.

Az Azerbajdzsánnal fenntartott kapcsolatunknak például egyre nagyobb a jelentősége, hiszen idén már 100 millió, a jövőben pedig évente egymilliárd köbméter földgáz érkezhet a dél-kaukázusi országból. De várhatóan a világ egyik legnagyobb gázkészletével rendelkező Türkmenisztánból is kaphatunk nyersanyagot a Török Áramlaton keresztül.

Energiapiaci elemzők szerint a türk gáznak óriási a jelentősége, hiszen a közép-ázsiai ország jelentheti hosszabb távon a megoldást az Európai földgázellátási problémákra.

Magyarország korábban már megállapodott Türkmenisztánnal, hogy az Európába irányuló jövőbeni türkmén gázexport egyik célországa hazánk legyen.

Csupán az előbb említett két országból érkező energiahordozó révén számottevően enyhíteni tudjuk függőségünket az orosz gáztól. És az is fontos, hogy jelentősen növekedhet az ország energiabiztonsága. A külgazdasággal foglalkozó elemzők szerint a legnagyobb együttműködés Kazahsztánnal várható a SPECA országai közül.

A közép-ázsiai országok közül Kazahsztán már most is a legfontosabb kereskedelmi partnerünk a térségben.

A világ kilencedik legnagyobb országával a kétoldalú áruforgalmunk idén az első félévben 77 százalékkal erősödött, elérve a 450 millió dollárt.