Beköszöntött az igazi tél – térképen mutatjuk mi várható a következő napokban

Ma többfelé havazik és hózáporok is vannak.

Napközben szinte mindenütt fagypont feletti volt a hőmérséklet, így elolvadt a lehullott hó. Veszprém vármegyében erős széllel érkezett meg a hózápor, ami a közutakon is nehezítette a látási viszonyokat és a közlekedést, különösen a Bakony térségében. A szakemberek mindenkit óvatosságra intenek a megváltozott időjárási körülmények miatt.

Az Időképnek Szombathelyről küldtek látványos videót:

Mi várható?

Országos előrejelzés: szombat estétől vasárnap reggelig

A keleti országrészben késő estére megszűnik a csapadék, mindenütt csökken a felhőzet, és ott többnyire derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Ezzel szemben az ország nyugati felére vastagabb felhőtömbök érkeznek, és a Dunántúlon, annak is elsősorban a nyugati részén hózáporokra számíthatunk. Síkvidéken általában néhány centiméteres tapadó hóréteg alakulhat ki, a hegyekben azonban akár vastagabb hótakaró is létrejöhet. A légmozgás átmenetileg csillapodik, majd hajnalban Sopronnál már újból megerősödik az északnyugati szél. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet jobbára +1 és -6 fok között alakul, a szélvédett, hóval borított keleti tájakon viszont ennél hidegebb is lehet.

Vasárnap reggeltől vasárnap éjfélig

Felhőátvonulásokra számíthatunk általában többórás napsütéssel. Délelőtt még a Dunántúlon, délutántól pedig főként az Alföldön van esély helyenként hózápor kialakulására, nyomában vékony hóréteg is kialakulhat. Az északnyugati, északi szelet nagy területen kísérik erős, helyenként viharos lökések, amely a havas dunántúli hegyekben hordhatja a havat. A legmagasabb nappali hőmérséklet többnyire 0 és +5 fok között alakul.

Hétfőn

Változóan felhős lesz az ég, majd nyugat felől megvastagszik a felhőzet. Főleg a nap második felétől helyenként előfordul csapadék: északon, északkeleten inkább hó, havas eső, másutt jellemzően eső. A délnyugati, déli szél sokfelé megélénkül. Hajnalban többnyire -7, 0, a szélvédett fagyzugos vidékeken -10, -8 fokot is mérhetnek. Kora délután 0, +8 fok valószínű.

