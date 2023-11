Most ön is örömet szerezhet a rászoruló családoknak, gyerekeknek és időseknek

A Magyar Református Szeretetszolgálat és a budapesti Pavilon Kert december 15-ig közösen gyűjti az adventi adományokat a Városligetben; az akció keretein belül úgynevezett Szeretetdobozokat és kifejezetten gyerekeknek szóló Nyilas Misi Pakkokat gyűjtenek – tájékoztatták a szervezők az MTI-t kedden.

Mint kiemelik, a Szeretetdobozokban tartós élelmiszerekkel, tisztálkodási és tisztítószerekkel lehet segíteni a rászoruló családokat és időseket. Olyan termékeket várnak, amelyek legalább fél éves szavatossággal rendelkeznek.

A szervezők közleményükben hangsúlyozzák, hogy a Nyilas Misi Pakkokba, azaz becsomagolt cipősdobozokba olyan új vagy használt, de jó állapotú ajándékokat várnak, amelyeknek bármelyik gyermek örülne, így játékokat, gyermekkönyveket, édességet, sapkát, sálat, kesztyűt.

Az adományokat a Magyar Református Szeretetszolgálat 18 év alatti gyermekek számára juttatja majd el a Kárpát-medencében. A szervezők kiemelik, hogy az adományozók a cipősdobozok alját és tetejét mindenképp külön csomagolják be, mert azok tartalmát a gyermekeknek történő átadás előtt ellenőrizniük szükséges. Kérik azt is, hogy a dobozokon jól látható helyen legyen feltüntetve, kisfiú vagy kislány számára készült a csomag, valamint az is, hogy milyen életkorú gyermeknek szánják az adományt – áll a közleményben.

Az adományokat a hét minden napján 12 és 18 óra között a Pavilon Kert területén lehet leadni.