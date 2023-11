Már vacsorázni is lehet az ország legmasabb épületében

Ma nyitott meg az ország legmagasabb épületének tetején a VIRTU Restaurant. A MOL Campus 28. emeletén található ez a top gasztronómiai élménypont, mely nemcsak elhelyezkedésében és megjelenésében tör a legmagasabb szintre, hanem a hazai és regionális konyha legjavát kínálja vendégeinek, kiváló minőségben.

A 150 férőhelyes fine service étterem egy látvány-felvonóval közelíthető meg a MOL Campus Visitor Centerből vagy az utcaszinti külön bejárattól. A VIRTU Restaurant több szolgáltatással is várja a vendégeket: Csodálhatjuk a páratlan panorámát hatalmas üvegfal mögül egy lounge hangulatú részből kávé, frissítők és sütemény fogyasztása közben. Odaülhetünk a monumentális kék-zöld márvány pulthoz az egész város fölött, és menő koktélt szürcsölhetünk. Az á la carte ebéd és vacsora elegáns, mégis közérthető módon mutatja be a regionális gastro kultúrát igazi közönségkedvenceket felvonultatva. Az éttermi rész egy nyitott és több szeparálható vendégtérből áll. Ideális lokáció ez családi vagy céges ünnepi pillanatok megéléséhez. 6-8 főtől 150 főig tud a VIRTU csapata testreszabni és nagyon személyessé tenni tereket és étel-ital kínálatot.

űA VIRTU Restaurant a visszatérő ügyfeleket törzsvendégként köszönti, és igyekszik számukra az angol privát klubokhoz hasonló kiemelt szolgáltatásokat biztosítani egy csak számukra fenntartott belső térben.

A gasztronómiai koncepció és igyekezet a magyar konyha és vendéglátás ideális jövőképét vetíti elénk: itt minden elemében jelen van az a potenciál, mely hazánkban és a régióban rejlik.

Kiemelhető a klasszikus ízekből álló menü, a széles borválaszték, a környező országok kultúrájának tisztelete, az elegancia és az inspiráló fine-service koncepció.

A VIRTU Restaurant konyháját a 26 éves Lendvai Levente vezeti, aki az Arany Kaviár étteremből érkezett a MOL Campus torony tetejére:

„Azt adjuk, ami a miénk és ami szerethető, mindezt olyan színvonalon, ami vonzóvá tesz minket. Közép-kelet Európa regionális ízeit és ételeit mutatjuk be, amibe beletartozik hazánk után Ausztria, Lengyelország, Szlovákia, Csehország, Románia, Horvátország is. Remek alapanyagok és kitűnő ételek jellemzik ezt a térséget. A trendet, miszerint helyi alapanyagokat használunk és 50 kilométerről hozunk mindent, egy kicsit kiterjesztettük és a régió jellemző ételeiben gondolkodunk, ami lehet akár a bécsi szelet, a krumplis tészta, a smarni, a császármorzsa vagy a káposztaleves is. Ez utóbbi például ebben a régióban mindenhol megtalálható kisebb-nagyobb változtatásokkal. Természetesen megmutatjuk erdeink nagy vadjait is különböző kultúrák tolmácsolásában.

Budapesten nem nyílt még étterem a 28-ik emeleten – ez a kilátás sok mindent meghatároz, és felénk is magas elvárásokat közvetít. Ez nem egy fine dining étterem, szeretjük amikor a vendég a saját ritmusában tud elmerülni az á la carte kínálatunkban, és minden korosztály megtalálja a saját élményét nálunk. Nyitottak és sokszínűek vagyunk, mint maga a város alattunk. Azt azért ígérhetem, hogy kiemelten elegáns szervizt nyújtunk. Az ételek megjelenésükben, tálalásukban mindenképpen ezt az emelkedettséget tükrözik.” – mesél terveiről az ifjú séf.

Amit mi nyújtunk, ezek az otthon és a szeretet ízei, melyek egy pici melegséget hoznak az életünkbe. Nekem az évek folyamán nagyon sok ötletem gyűlt össze, úgy érzem, hogy ezen a helyen ezeket meg tudom valósítani. Úgy találtunk egymásra, a VIRTU-koncepció, az én eddigi munkám és a teljes vendéglátó csapat, ami számomra mesébe illő. Nincs olyan elvárás, hogy megfeleljünk a budapesti gastro trendnek – bátor lenne azt mondani, hogy inkább mi szeretnénk alakítani azt?