Magyarország támogatja Georgia európai uniós csatlakozását

Magyarország támogatja Georgia európai uniós (EU-) csatlakozási szándékát – hangsúlyozta Tuzson Bence igazságügyi miniszter Rati Bregadze georgiai igazságügyi miniszterrel közös sajtótájékoztatóján szerdán Budapesten.

A tárcavezető úgy fogalmazott, Magyarország érdekelt abban, hogy Georgia uniós tagország legyen, és támogatni fogja, hogy az EU minél előbb megadja az országnak a tagjelölti státuszt.

„Magyarország abban érdekelt, hogy Kelet és Nyugat találkozzon egymással” – jelentette ki a miniszter, hozzátéve: „Magyarország olyan hely szeretne lenni, ami találkozási pont”. Szavai szerint a fejlődés garanciája, ha „nem elzárkózunk egymástól, hanem közelebb hozzuk” a partnereket egymáshoz; ehhez kiváló hely Magyarország.

Tuzson Bence elmondta, hogy az integrációs folyamatban Magyarország sok tapasztalatot gyűjtött az elmúlt időszakban, amelyeket a mostani találkozón megosztottak a georgiai miniszterrel.

Tárgyaltak továbbá a két ország jogi versenyképességéről, illetve a jogi együttműködés továbbfejlesztésének lehetőségeiről is – fűzte hozzá, megjegyezve: az üzleti partnerség és a befektetések miatt is fontos, hogy „megismerjük egymás jogrendszerét.”

A miniszter felidézte, hogy októberben közös magyar-georgiai kormányülést tartottak Georgiában, ahol szándéknyilatkozatot és munkatervet írtak alá a két ország együttműködéséről. Ennek a közös munkának az eredménye a mai találkozó is – jegyezte meg.

Úgy folytatta: „nem állnak meg ezen a ponton”, hanem közös jogi fórumokat is szeretnének tartani, amelyeken üzletemberek, jogászok, jogi megoldások mutatkozhatnak be. Az első ilyen találkozó jövő áprilisban lesz Georgiában – mondta Tuzson Bence, hozzátéve: bízik abban, hogy az együttműködés hozzájárul mindkét ország gazdaságának erősítéséhez és a két nép barátságának további erősítéséhez is.

Az igazságügyi miniszter kitért arra, hogy Georgia és Magyarország hasonlóan gondolkodik a világ kérdéseiről, mindkét ország kormánya egyaránt nagyon fontosnak tartja a családot, és a családtámogatási rendszerek erősítését. Hozzátette: mindkét országnak olyan kormánya van, amely keresztény alapokon áll és a keresztény értékeket közvetíti.

Rati Bregadze megköszönte Magyarország támogatását az EU-csatlakozás ügyében, valamint azt, hogy Magyarország folyamatosan kiáll Georgia szuverenitása és területi függetlensége mellett. „Számunkra rendkívül fontos az euroatlanti integráció, a georgiai nép is ezt választotta, emellett szavazott” – húzta alá.

A georgiai igazságügyi miniszter elmondta: az Európai Bizottság javasolja a tagjelölti státusz biztosítását Georgiának.

„Zajlik a jogharmonizáció, ami nem könnyű kérdés, de biztos vagyok benne, hogy az önök és mások segítségével meg tudunk felelni a kihívásnak” – tette hozzá.

Közölte azt is, hogy az első magyar-georgiai jogi fórumot 2024. április 20. és 24. között fogják megrendezni. Ennek keretében a legfontosabb jogi kérdéseket tekintik majd át – jelezte.

Rati Bregadze hangsúlyozta: a mai találkozó „világos bizonyítéka annak a ténynek, hogy tudunk egymástól tanulni.” Szavai szerint beszéltek többek közt a földhivatali regisztrációs rendszer megújításáról is, ami Georgia számára is rendkívül fontos.