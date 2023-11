Heteken belül igent mondhat a DK Karácsony Gergely főpolgármester-jelöltségére, de vajon milyen árat kér érte Gyurcsány Ferenc?

Gyurcsány Ferenc korábban már egyértelművé tette, egyáltalán nem magától értetődő, hogy a jelenlegi főpolgármester mögé állnak be. A Demokratikus Koalíció (DK) frakcióvezető-helyettese most annyit mondott, akár az év végéig megszülethet a megállapodás.

„Tudja, hogy

a Demokratikus Koalíciónak, az ellenzék legnagyobb pártjának nem lehet határidőket szabni. De természetesen arra törekszünk, hogy minél gyorsabban megszülessen ez a megállapodás”

– mondta a DK frakcióvezető-helyettese az ATV Fórum című műsorában arra a kérdésre, hogy van-e határideje annak, mikor döntik el, hogy igent mondanak Karácsony Gergely főpolgármester jövő évi újrázására.

Ezek után a műsorvezető az iránt is érdeklődött Arató Gergelytől, hogy megszülethet-e a döntésük év végéig.

„Ez egyáltalán nem lehetetlen, de ehhez az kell, hogy minden tárgyalópartner rugalmas legyen”

– válaszolta a politikus.

Emlékezetes, a Párbeszéd nevű mikropárt társelnöke, Tordai Bence még nyáron azt állította, hogy teljes baloldali egység jött létre Karácsony Gergely mögött, amit hamarosan be is fognak jelenteni. Azonban a nagy bejelentés azóta is várat magára, ami nem meglepő, a Magyar Nemzet a baloldal belső ügyeire rálátó forrásai ugyanis már akkor cáfolták Tordai állítását.

Karácsony azt ajánlotta a pártoknak a támogatásért cserébe, hogy a jelenlegi ellenzéki polgármesterek a kerületükben egy civil ernyőszervezet jelöltjeiként induljanak újra. Mindazonáltal ő maga sem közös, hanem támogatott jelölt szeretne lenni, vagyis a saját neve mellett sem akar pártlogókat. A Magyar Nemzet forrásai viszont egybehangzóan azt mondták, sem DK, sem az MSZP, sem pedig a Momentum nem mond le arról, hogy párként jelenjenek meg a választáson.

Sőt, akkor a lap arról is értesült, ha a DK talál alkalmas jelöltet, ráindítja Karácsonyra.

Ha viszont végül beállnak a jelenlegi főpolgármester mögé, cserébe azt kérik, hogy a jelenlegi kormánypárti vezetésű kerületekben „aránytalanul sok” DK-s jelöltet állíthassanak.

A DK elnöke márciusban a Spirit FM-nek nyilatkozva úgy fogalmazott: „itt van egy majdnem kétmilliós város, amelynek a kétharmada torkig van Orbán uralmával. Van neki egy hozzánk közel álló főpolgármestere. A főpolgármester nem hajlandó azt a hazafias kötelezettséget teljesíteni, hogy ebbe a küzdelembe beleviszi a várost. Könnyű szeretni Karácsony Gergelyt, de nem teljesíti a feladatát.”

Ugyanebben az interjúban ráadásul

Gyurcsány Ferenc azt is állította, három konkrét személy is szóba jött már, akit a DK főpolgármesternek indítana. A Telex információi szerint az egyik ilyen név Baranyi Krisztina volt.

A Magyar Nemzet ezek után arról írt,

a konfliktus erőteljesebb felvállalása mellett Karácsony más gesztusokat is kénytelen tenni Gyurcsány Ferencnek azért, hogy elnyerje a szimpátiáját. A lap cikke szerint ebbe a sorba illeszkedett a DK-hoz köthető Crevocorp Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. felkérése a budapesti lakógyűlés lebonyolításába.

Sokak szerint a DK-nak már most is óriási a befolyása a budapesti városházán,

Karácsony Gergelyt ugyanis a DK elnökéhez köthető káderek veszik körül. Közülük az egyik legismertebb a BKK igazgatósági elnöke, Draskovics Tibor, aki pénzügyminiszter, majd igazságügyi és rendészeti miniszter volt Gyurcsány Ferenc kormányában.

Draskovics 2004 és 2005 között volt pénzügyminiszter. Gyurcsány többek között erre az időszakra visszautalva mondta azt a később kiszivárgott és óriási botrányt okozó balatonőszödi beszédében: „Az isteni gondviselés, a világgazdaság pénzbősége, meg trükkök százai, amiről nyilvánvalóan nektek nem kell tudni, segítette, hogy ezt túléljük”.

Kiemelt kép: Karácsony Gergely főpolgármester és Gyurcsány Ferenc, a Demokratikus Koalíció elnöke (MTI/Balogh Zoltán)