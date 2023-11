Csináljuk a fesztivált! – Türelmetlenül várják a szombat estét a közmédia műsorvezetői

Rátonyi Kriszta, Somossy Barbara és Morvai Noémi közzétett egy személyes bejegyzést közösségi oldalán arról, miért várja a Csináljuk a fesztivált! november 25-én visszatérő új évadát. A következő 10 szombat estén ők a Duna showműsorát nézve izgulnak azért, mi lesz az évszázad slágere.

A Csináljuk a fesztivált! zenés showműsor új évadának első adása november 25-én a 60-as és 70-es évek fülbemászó slágereivel kezdődik. A nézettségi rekordokat döntő produkció nemcsak a nézők, hanem a közmédia műsorvezetőinek is nagy kedvence: a Duna délelőtti magazinműsorainak két meghatározó arca is izgalommal várja, hogy elkezdődjön a show.

Rátonyi Kriszta tavaly beugrósként tapasztalhatta meg, milyen a műsor hangulata a kulisszák mögött, erről egy fotót is megosztott közösségi oldalán.

Somossy Barbara egy kreatív videóval üzente követőinek, hogy neki már megvan a programja a következő hetek szombat estéire. A jelenleg filmrendezőnek tanuló műsorvezető az előző évad egyik nagy pillanatát idézte fel az összeállításban.

Az M5 kulturális csatorna közkedvelt tévése, Morvai Noémi egy olyan fotóval ünnepelte a műsort, amin a zsűri két tagjával, Balázs Klárival és Korda Györggyel, valamint a Duna műsorvezetőjével, Forró Bencével látható.

A Csináljuk a fesztivált! célja változatlan: a szórakoztatás mellett éltetni a magyar könnyűzene kiváló alkotásait, előadóit és szerzőit.

Az évad végén ezúttal is a zsűri és a stúdióban ülő közönség dönt arról, melyik dal lesz az évszázad slágere. Az ítészek között idén is ott van a Korda házaspár, Frenreisz Károly, Feke Pál és Nagy Bogi. Körüket az újonnan érkező Janza Kata musicalszínész teszi teljessé. A műsor házigazdái ezúttal is a Duna műsorvezetői, Rókusfalvy Lili és Fodor Imre lesznek.

Csináljuk a fesztivált! – szombaton 19:35-kor újra a Dunán.