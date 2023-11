A lepény lehet a karácsonyi vásárok megmentője

Az elmúlt időszakban számos hír szólt arról, hogy a karácsonyi vásárok ételeinek ára csillagászati magaslatokba szökött. A vendéglátósok egyre nehezebb helyzetének megmentője azonban a lepény lehet, ami nem csak a vásárokon, de a mindennapokban is hihetetlenül keresett.

A téli vásárokon is nagyon népszerűek a lepények! A finom, többféle töltelékkel kapható, változatos ízvilágú termékeket nem csak a vásárlók, de a viszonteladó partnerek is nagyon kedvelik.

„A lepények nyáron strandokon és fesztiválokon egyaránt keresett termékek, de a téli időszakban is sokan választják, nem csak azért, mert finomak, de könnyen, gyorsan elkészülnek és akár állva, vagy menet közben is el lehet fogyasztani. A vendéglátóipar nagyon sok problémával küzd, szembesül ma is, a súlyos munkaerőhiány, a magas és hektikus élelmiszer- és energiaárak pedig csak tovább súlyosbítják a vendéglátósok problémáit. Erre a vendégek és vendéglők számára sem túl derűs helyzetre jelenthetnek megoldást az olyan minőségi kényelmi termékek, mint a lepények, melyek hosszan megőrzik a szavatosságukat és elkészítésük nem igényel szaktudást” – mondta el Gellért Olivér, a Lepényes értékesítési vezetője.

Gellért Olivér azt is hozzátette, hogy a street food újdonságának számító lepények tökéletes alternatívát jelenthetnek, mert azon túl, hogy nagyon könnyű azokat standolni, profitot is termelnek.

„A lepény egy nagyon finom, rusztikus, többféle ízesítéssel töltött kelt tészta, ami kiválóan illik egy pohár borhoz, vagy sörhöz. Mindig vannak szezonális, különleges termékeink is, ilyen például a téli- karácsonyi időszakban a libamájas, lilahagyma-lekváros változat. Viszonteladóink termékeinket félkész, fagyasztott állapotban kapják meg és elkészítésük mindössze pár percet igényel. A terméket csak újra kell melegíteni és kész is, nem kell hozzá sokmilliós konyhával rendelkezni”– magyarázta Gellért Olivér.

A lepényeknek egyébként több évszázados hagyománya van a magyar gasztronómiában, és egy igazán tápláló és laktató ételről van szó. A vendégek kedvence jelenleg a chilis marharagus, a paradicsomos mozzarellás és az extra lepény, melyek iránt egyébként egyre nagyobb az érdeklődés külföldről is. A Lepényes utánozhatatlan termékeivel országszerte lehet már találkozni a cég viszonteladóinál fesztiválokon, valamint a HORECA szektor vendéglátóinál.