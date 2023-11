Átadták a főváros első Four Points by Sheraton szállodáját

A nyári próbaüzem után, hivatalosan is átadták a Four Points by Sheraton Budapest Danube szállodát Újlipótvárosban, a hotel a Marriott International szállodalánc különleges márkájának első egysége Budapesten – közölte a Duna Pearl ingatlanfejlesztést megvalósító beruházó, a Polat Holding.

A Duna Pearl lakó- és kereskedelmi területeket is felvonultató multifunkcionális ingatlanfejlesztés, amely a szálloda ünnepélyes átadásával vált befejezetté, és lett a városrész új központja – tették hozzá. A közvetlenül a Duna partján megnyitott új szállodát az Accent Hotel Management üzemelteti. Kiemelték, a létesítmény 105 vendégszobával, tetőtéri bárral növeli a 13. kerület idegenforgalmi kínálatát; nem csak a 9. emeleti rooftop bár, de a szobák nagy része is a Dunára, valamint a Margitszigetre néz. A Polat Holding elnöke, Adnan Polat a közleményben hangsúlyozta, a beruházás a cégcsoport ingatlanberuházási tevékenységének egyik legfontosabb ékköve. Hegedűs Dávid, a Four Points by Sheraton Budapest Danube szállodaigazgatója a közleményben úgy fogalmazott, a vendégek visszajelzései a nyitás óta kiemelkedően pozitívak, a szálloda foglaltsága pedig a terveik szerint alakul. A Duna Pearl a Duna pesti szakaszán a 13.kerület Pozsonyi utca torkolatánál épült fel, a beruházás mintegy 193 lakást, számos kávézót és éttermet foglal magába a szállodán kívül. Az MTI érdeklődésére közölték a Duna Pearl-fejlesztés mintegy 75 millió euróba került, ebből a szálloda mintegy 20 millió euróba. A török érdekeltségbe tartozó építtető, a tulajdonos-kivitelező Polat Holding 65 éves ingatlanpiaci jelenléte nyomán mára már húszezernél is több lakás és irodák százai épültek fel, túlnyomórészt Törökországban. Az Accent Hotel Management átfogó, professzionális tanácsadási és üzemeltetési szolgáltatásokat kínál szállodatulajdonosok, befektetők és hitelezők számára. A céget 2007-ben alapították a közép-európai régió idegenforgalmi és vendéglátóiparában nagy nemzetközi tapasztalattal rendelkező szakemberek. Az Accent jelenleg több mint 2200 szobát üzemeltet Magyarországon és Ausztriában különböző tulajdonosok és befektetők megbízásából. A kiemelt kép illusztráció.