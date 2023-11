Messzi földről érkezett turisták is a budapesti karácsonyi vásárok csodájára járnak

Bő egy hónap van karácsonyig – a fővárosban megnyitottak a karácsonyi vásárok. A Vörösmarty téren és a Bazilika előtt is színes programok, kézműves portékák és étel- ital különlegességek várnak mindenkit. Az adventi vásárok minden évben rengeteg látogatót vonzanak, még a világ legtávolabbi pontjairól is.

Áll már a karácsonyfa a Szent István Bazilika előtt, és készülnek a közös fotók, így néz ki a karácsonyi vásárok állócsillaga – ezt a címet is elnyerte már az Advent Bazilika elnevezésű vásár, amelyet három alkalommal Európa legszebb karácsonyi vásárának választottak meg. A nemzetközi hírnév sok turistát vonz Budapestre.

Az Advent Bazilika elnevezésű karácsonyi vásár a megnyitó napján Budapesten, a Szent István-bazilika előtti téren 2023. november 17-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán).

„Londonból jöttünk, nagyon különleges élmény számunkra, hogy itt lehetünk Budapesten ebben a karácsonyi vásárban. A barátaink is ajánlották, hogy megnézzük. Alig várjuk, hogy megkóstoljuk a magyar ételeket” – mesélte ez a fiatal pár.

Nemcsak a külföldiek számára jelent különleges élményt a világhírű karácsonyi vásár, sokan vidékről érkeztek a fővárosba, hogy személyesen is megtapasztalják a rendezvény karácsonyi hangulatát.

A szervezők idén arra törekednek, hogy minél több hungarikumot, vagyis jellegzetes magyar ételt kínáljanak. Igyekeznek szélesebb közönséget megszólítani, és ez az árakban is megmutatkozik, minden nap biztosítanak olyan ételt, ami 1500 forintba kerül.

„Tokaji boron keresztül az akácmézen át számos olyan ikonikus magyar étel is megjelenik a kínálatban, és nemcsak az ételkínálatban, hanem a kereskedőknél is, árusoknál, amit az ember magával is tud vinni, vagy éppen meg tud vásárolni ajándékképpen is” – mondta Kovács Lázár séf, az Advent Bazilika házigazdája.

A látvány hasonló, de a helyszín más, a Vörösmarty téri karácsonyi vásáron szintén meg lehet kóstolni a jellegzetes karácsonyi ízeket. A közös fotók itt sem maradhattak el, és itt is népszerű a forralt bor. A Híradónak nyilatkozó pár az Egyesült Államokból, Los Angelesből jött. Az ország vendégszeretetéről elismerően nyilatkoztak.

„Nagyon kedveljük Magyarországot. Szeretjük a gulyást és a többi magyar ételt, az emberek pedig nagyon kedvesek”

– mondták, majd üzentek is a Híradó nézőinek.

A Vörösmarty Classic Xmas karácsonyi vásár a Vörösmarty téren a megnyitó napján, 2023. november 17-én (Fotó: MTI/Balogh Zoltán).

A szervezők itt szintén gondoskodtak arról, hogy elérhető áron is kínáljanak karácsonyi ételkülönlegességeket. A látvány is ünnepi, a tér közepén lévő Vörösmarty-szobrot hógömbbe burkolták, a szobor köré pedig ledfalat építettek, amelynek segítségével közösségi játékokon is részt vehetnek a látogatók.

