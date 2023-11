Kelemen Hunor: A magyarság most erősebb, mint bármikor korábban

Harmincadik tisztújító kongresszusát tartja a Fidesz. Az eseményen a küldöttek várhatóan újabb két évre megválasztják a párt élére Orbán Viktort, és döntenek a bizottságok vezetőiről, valamint az alelnökök személyéről is. A rendezvény kora délután Orbán Viktor beszédével zárul.

Több mint 1500 küldött és csaknem ugyanennyi vendég érkezett határon innen és túlról a Fidesz 30. tisztújító kongresszusára. A jubileumi eseményt Semjén Zsolt miniszterelnök-helyettes beszéde nyitotta meg. A KDNP elnöke kiemelte: a Kereszténydemokrata Néppárt 79 évvel ezelőtti alakulása óta töretlenül az ország építésén dolgozik, a Fidesszel való szövetségben pedig a két párt a kihívások közepette is egyedülálló módon egyesíti a keresztény civilizációt és a nemzeti szuverenitás védelmét.

A KDNP egy világnézeti párt, a Fidesz pedig egy hatalmas gyűjtőpárt, egy keresztény ihletettségű nagy néppárt, és ennek a két pártnak a szövetsége kiegészülve a társadalom szinte minden szegmensével, ez ma a magyar történelem és az Európai Unió legsikeresebb politikai formációja. 2008 óta folyamatosan az abszolút többségnél vagyunk és politikai csodaként negyedszer nyertük meg kétharmaddal a parlamenti választásokat.

Kapcsolódó tartalom

A külhoni magyarság nevében a Romániai Magyar Demokrata Szövetség elnöke köszöntötte a kongresszust. Kelemen Hunor arról beszélt:

a nagyobbik kormánypárt nemzetegyesítő politikájának is köszönhető, hogy a magyarság most erősebb, mint bármikor korábban.

„Mert bármennyire is különböző élethelyzetekben vagyunk, változó kihívások között, Kárpátalján egyenesen egy háború kellős közepén, a nemzeti identitáson, a közös nyelven, a közös történelmen és kultúrán túl egyéb dolog is összeköt bennünket. Összeköt bennünket többek között az is, hogy a magyar nemzet jövője iránti mély elköteleződés foglalkoztat és mozgat bennünket minden egyes percben” – fogalmazott az RMDSZ elnöke. Kelemen Hunor hozzátette: „Nagy mértékben köszönhető ez annak a bátor paradigmaváltásnak, a nemzetpolitika kopernikuszi fordulatának, amelyet az Orbán Viktor vezette kormány az elmúlt évtizedben végrehajtott és amelynek lényege az, hogy 100 év után nem Magyarország van egyik oldalon és a határon túli magyar kisebbségek a másik oldalon, hanem magyarok vannak határon innen és túl, akiket megillet az állampolgárság és a kormányzati támogatás, megillet a közös felelősség.”

Kapcsolódó tartalom

A kongresszus ugyanakkor a számvetés ideje is – erről már Kövér László, a Fidesz országos választmányának elnöke beszélt. Mint mondta: az elmúlt két évben kitört az orosz-ukrán háború, az Európai Uniót a saját szankciói kényszerítették térdre, beköszöntött az infláció és a gazdasági visszaesés korszaka, Brüsszel kiszervezi a hatalmát, Európába pedig továbbra is özönlenek az illegális bevándorlóknak álcázott hódítók. Kövér László hangsúlyozta:

Magyarország azonban minden nehézséggel képes megküzdeni.

„Jó tehát, ha mindenki tudja, aki szórakozni akar velünk, hogy ez nem a Soros Gyuri bácsik és Alexek országa. Ez a Weisz Erikek országa, a Nobel-díjasok, Rubik Ernők és a marslakók, Petőfi és Madách, a Puskás Öcsik és az olimpiai bajnokok szülőföldje, az Árpád-házi szentek, Hunyadi János és Hadik András, a kurucok, a Nemecsek Erők és Dugovics Tituszok, a Horváth Jánosok, Wittner Máriák és a pesti srácok országa. Ez a mi országunk és meg is fogjuk tartani az unokáink és dédunokáink számára. Ha Isten velünk, kicsoda ellenünk” – szögezte le Kövér László.

A tisztújító kongresszuson a küldöttek várhatóan újabb két évre megválasztják a párt élére Orbán Viktort és döntenek a bizottságok vezetőiről valamint az alelnökök személyéről is. Az elnökség tagjai, az európai parlamenti delegáció képviselője és a fideszes településvezetők mellett több miniszter is felszólal majd. A Fidesz kongresszusát végül Orbán Viktor miniszterelnök beszéde zárja.

Kapcsolódó tartalom

Kiemelt kép: Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetõje beszédet mond a Fidesz – Magyar Polgári Szövetség tisztújító kongresszusán a Hungexpón 2023. november 18-án. (Fotó: MTI/Koszticsák Szilárd)