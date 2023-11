Esőre és havas esőre is lehet számítani, térképen mutatjuk, hol

Egyelőre marad a borult, csapadékos idő, de később az ország több területén is megmutatja magát a Nap.

Szombat reggel már csak a keleti határ közelében lesz borult, csapadékos idő, másutt derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Napközben a keleti határvidéken továbbra is sok lesz a felhő, és eső, havas eső is előfordulhat. Másutt a többórás napsütést felhőátvonulások zavarják, és helyenként lehet vegyes halmazállapotú záporos csapadék. Az északi, északnyugati szél nagy területen megerősödik, a Dunántúlon és a középső tájakon viharossá fokozódik. A legmagasabb nappali hőmérséklet 4 és 10 fok között valószínű. Késő estére 0 és +5 fok közé csökken a hőmérséklet.

Este, késő este keleten is megszűnik a csapadék, és csökken a felhőzet. Eközben nyugat felől magasszintű felhőzet érkezik, az éjszaka második felében a Nyugat-Dunántúlon már meg is vastagszik a felhőzet, de reggelig csapadék nem lesz. Az északnyugati, északi szél fokozatosan tovább mérséklődik, hajnalban jellemzően gyenge lesz a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet többnyire -4 és +1 fok között alakul, de a hidegre érzékeny helyen -5, -7 fok is lehet.

A kiemelt képünk illusztráció.