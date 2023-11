Több szempontra is érdemes figyelni a gyerekek ajándékának kiválasztásakor

Minél közelebb a karácsony, annál nagyobb a pánik a szülőkben: milyen ajándékot válasszanak a gyerekeknek, minek örülnének a legjobban, mi lenne az a meglepetés, ami nem csak a szórakozásukat, de a fejlődésüket is szolgálja. Nehéz eligazodni a hatalmas kínálatban, néhány támpont azonban segíthet.

A karácsonyi ajándék minden szülőnek fejtörést okoz. A legfontosabb szempont ilyenkor felmérések szerint a gyerekek életkora, érdeklődési köre, az ajándék hasznossága, az ár vagy éppen a kihasználhatóság. De még ha ki is találjuk, milyen irányban gondolkozzunk, a bőség zavara akkor is megnehezítheti a döntést.

A klasszikusan nemekhez köthető meglepetések – mint a baba, szépségápolási cikkek a lányoknak, autó vagy vasút, esetleg robot a fiúknak – mellett a könyvek, az elektronikai cikkek és a társasjátékok a legnépszerűbb ajándékok. A társasjátékokkal kapcsolatban ráadásul agykutatásokat is végeztek, amelyek kimutatták, hogy két agyterület fejlesztése is lehetséges ezekkel a játékokkal. Az egyik ilyen agyterület a prefrontális kéreg, ami a logikai képességekért és a stratégiai gondolkodás kialakításáért is felelős, a másik pedig a parietális lebeny, amelynek a térbeli képek feldolgozásában jut szerep. Sőt, azt is bebizonyították a kutatások, hogy háromból egy matematika órát társasjátékokra fordítva nagyobb fejlődés érhető el, mintha mindhárom óra hagyományosan zajlana. Ezt felismerve ma már egyre több iskolában is alkalmazzák a társasjátékokat. Arról nem is beszélve, hogy a gyerekek számára a családdal közösen eltöltött minőségi idő milyen fontos a csemeték személyiségfejlődésében. A társas éppen ezért igazi jolly joker lehet a fa alatt.

Kirángatja a gyerekeket a kütyük elől

„Nagyon fontos célunk volt, hogy a gyerekeket a kütyük és applikációk mellől kirángassuk egy kicsit. Egészen más, amikor az ember virtuálisan vagy egy mikrofonon keresztül kapcsolódik valakihez vagy ténylegesen együtt vagyunk és élvezzük egymás társaságát egy jó téma, egy jó játék mellett” – magyarázta a Footballiser nevű társasjáték ötletgazdája, Horváth Miklós.

A játék rendhagyó módon ötvözi az ügyességet, stratégiát és a szerencsét, ahogyan az az igazi futballban is történik. Mindemellett hihetetlen módon összehozza a családokat, a kicsiknek pedig hatalmas élmény a szülők arcán látott gyermeki izgalom.

„Örömmel látjuk, hogy a játék megalkotása óta egyre népszerűbb ez a társas nem csak a családok, de az iskolák körében is, sőt, a lányok is szívesen játsszák, és a fiúkat is kihívják egy-egy mérkőzésre csapatot alkotva. Az idősebb korosztályt pedig a gombfocira emlékezteti, hogy a pályán pöckölni kell a játékosokkal a labdát. Idén bevezettünk egy úgynevezett kezdőrúgás módot is, amit már a 6-7 évesek is remekül és élvezettel tudnak játszani” – fejtette ki a Footballiser ötletgazdája.

A játék ötletét természetesen a futball iránti szeretet inspirálta, az ötletgazdáknak azonban elengedhetetlen volt az is, hogy a társas összehozza egy kicsit a családokat, a nappaliba varázsolva egy focimeccs minden izgalmát.

„Nagyon szeretjük a focit és körbenéztünk a piacon, de nem találtunk olyan játékot, ami ennyire élményszerű lenne. Szeretjük az olyan játékokat, amiben kicsit gondolkodni is kell és egy közösségi élményt is ad, ezért kezdtünk el ebbe az irányba gondolkodni. Az egyik legfontosabb innovációja ennek a játéknak, hogy nem egy mondvacsinált elegyet gyúrtunk össze az ügyességből, stratégiából és szerencséből, hanem követtük azt, hogy maga a foci is ilyen. De nem csak azért magyar innováció ez a játék, mert magyarok fejlesztették, hanem mert az összes elem gyártásakor törekedtünk arra, hogy magyar partnerekkel dolgozzunk” ľ mesélte a játék keletkezéséről Dinai Pál, a Footballiser Kft. egyik tulajdonosa.