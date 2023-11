Szuverenitásunk védelméről címmel elindult a nemzeti konzultáció

A Szuverenitásunk védelméről címet viselő konzultáció kérdőíveit már elkezdték kézbesíteni. A kormány tizenegy kérdésben kéri ki az emberek véleményét, például a rezsicsökkentésről, a kamatstopról, Brüsszel migrációs terveiről és Ukrajna további felfegyverzéséről.

Intenzív figyelemfelhívó kampány is indul, a cél az, hogy minél többen mondják el a véleményüket a

biztonságunkat, gazdaságunkat és szuverenitásunkat meghatározó kérdésekről

– hangzott el az M1 Híradójában. Sok budapesti már a napokban megkapja a konzultációs leveleket. Hamarosan országszerte is elkezdődik a kérdőívek kézbesítése, és heteken belül mindenkihez megérkezik a küldemény.

Kapcsolódó tartalom

Brüsszel végleg eltörölné

A kormány 2010 óta 13. alkalommal kéri ki az emberek véleményét. Ezúttal 11 kérdésre lehet válaszolni igennel vagy nemmel. A kérdések szinte mindegyike Magyarország szuverenitását érinti. Az első három kérdés olyan húsba vágó gazdasági kérdéseket tartalmaz, amelyek jelentősen meghatározzák a magyar családok mindennapjait. Ilyen a

rezsicsökkentés, a kamatstop és az extraprofitadó

is, amelyeket Brüsszel el akar törölni.

A kormány kikéri a válaszadók véleményét az ország és a magyarok biztonságát érintő témakörökben is. A most induló nemzeti konzultációban a migráció ügye is napirendre kerül. A konzultációban

a válaszadók a palesztin terrorszervezetnek nyújtott uniós pénzek további folyósításáról is elmondhatják a véleményüket.

Szó lesz a Brüsszel által Ukrajnának küldött fegyverszállításokról, a háborúban álló ország további támogatásáról, illetve tervezett felvételéről az Európai Unióba.

Kapcsolódó tartalom

A génmódosított gabona behozatali tilalma ugyancsak téma lesz azok után, hogy ukrán készletekkel árasztották el a kelet-európai országok piacait, és az unió ezzel rendkívül nehéz helyzetbe hozta a térség termelőit. Bekerült a konzultációba a Brüsszel által megtámadott gyermekvédelmi törvény, valamint hazánk szuverenitásának védelme is, miután kiderült: az elmúlt időszakban különböző külföldi szervezetek milliárdos összegekkel támogattak magyar politikai szereplőket és a hozzájuk kapcsolódó aktivistacsoportokat.

Ne táncoljuk úgy, ahogy ők fütyülnek!

Október végén Brüsszelből a Kossuth Rádióban jelentette be Orbán Viktor miniszterelnök, hogy elindul az újabb nemzeti konzultáció.

A kormány intenzív figyelemfelhívó kampányt is indít a nemzeti konzultációról. Azt írják: szeretnénk, ha minél többen mondanák el a véleményüket a biztonságunkat, gazdaságunkat és szuverenitásunkat meghatározó kérdésekről. A plakáton Alex Soros és Ursula von der Leyen fotója alatt ez olvasható: Ne táncoljuk úgy, ahogy ők fütyülnek!

A következő hetekben várhatóan

mintegy nyolcmillióan kapják kézhez a kérdőívet.

A visszaküldés ingyenes, a kitöltésre mindenkinek lesz alkalma, hiszen a feladási határidő 2024. január 10., és legkésőbb karácsonyig kézbesítik az összes magyar háztartásnak. A későbbiekben internetes kitöltésre is lesz lehetőség.

Kiemelt kép: Budapest, 2023. november 17. A nemzeti konzultáció kérdőíveit kézbesíti egy postás Budapesten (Fotó: MTI/Kovács Attila)