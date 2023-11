Orbán Viktor: Az újabban felvett országok adnak dinamikát az EU gazdaságának

Dinamika, növekedés, energia, erő az utóbbi években is az újabban felvett országok gazdaságából jött az Európai Unióban – mondta a Délkelet-európai országok parlamenti elnökeinek 11. konferenciáján pénteken az Országházban Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő azt mondta, Európa egy nehéz időpontban tekint a nyugat-balkáni régióra. A bővítést illetően sokkal inkább indokolt a kritika, mint az elismerés hangján beszélni az EU politikájáról – jelentette ki.

Hozzátette, maga az EU sem tudja eldönteni igazán, miképpen gondolkodjon a délkelet-európai térségről: kényelmetlen feladatot, nehézséget, problémát vagy inkább lehetőséget lát-e benne.

„Mi, akik később csatlakoztunk, a bővítésre mindig lehetőségként tekintettük”

– hangsúlyozta Orbán Viktor.

Megjegyezte, vannak, akik a bővítést negatív összefüggésben szemlélik, az EU gondjait a posztszovjet térség országainak csatlakozásából vezetik le, az elmúlt években azonban a dinamika, növekedés, energia, erő még mindig az újabban felvett országok gazdaságából jött az EU-ban.

Az Európai Unió bővítésének meg kell történnie



Az Európai Unió bővítésének meg kell történnie, ugyanakkor a bővítés pozitív megítéléséért harcolni kell az EU-ban – hangsúlyozta Orbán Viktor miniszterelnök.

A kormányfő hangsúlyozta:

a visegrádi négyek, a közép-európaiak immáron az unión belülről, a balkáni irányú bővítést egy energia- és erőforrásnak, egy lehetőségnek tekintik.

Görögország és Magyarország között „egy geopolitikai luk” van uniós tagság tekintetében, márpedig, mivel kitöltetlen tér nincs, így ha mi ezt a térséget nem integráljuk, akkor erre a térségre vonatkozóan másoknak is lesznek tervei – mondta.

Orbán Viktor hozzátette: a magyar–szerb határ a kínai szabadkereskedelmi övezet és az Európai Unió közös piacának találkozási pontjává vált, s noha a szerb–kínai szabadkereskedelmi megállapodás nyilván nem férne össze az európai uniós tagsággal, a szerbek jól teszik, ha több vasat is tartanak a tűzben, mert ha máshogy nem, így lehet Európát cselekvésre sarkallni.

A miniszterelnök kiemelte:

az orosz–ukrán háború jól összezavart mindent, mert elbizonytalanítja magát az Európai Uniót, amely addig egy összeurópai biztonsági architektúrát és az olcsó orosz energia és a magas színvonalú európai technológia összekapcsolását irányozta elő.

Ez a biztonsági architektúra összeomlott – fogalmazott Orbán Viktor, hozzátéve, miközben a szankciók lényegében ellehetetlenítették ezt a modellt, ma nem világos a válasz arra, milyen szerződésrendszerrel akarjuk garantálni Európa biztonságát.

Nem szükségesek intézményi reformok a délkeleti-európai országok EU-s csatlakozásához



Nem szükséges belső reformokat végrehajtani az Európai Unióban ahhoz, hogy legalább a legfelkészültebb délkelet-európai országokat felvegye a közösség a tagjai közé – jelentette ki a miniszterelnök.

Orbán Viktor azt mondta,

Magyarország támogatja az Európai Bizottság azon előterjesztését, hogy a tagjelölt országok minél hamarabb részesedjenek a tagsággal járó előnyökből, azelőtt, hogy ezek az államok beléptek volna az unióba.

A kormányfő támogatta azt is, hogy az EU 2024 és 2027 között a növekedés érdekében adjon támogatást ezeknek az országoknak. Elmondta, Magyarország ennek a forrásnak az előteremtése érdekében szívesen fizet be akár többet is az unió költségvetésébe.

