Bulivillamos, előadások, koncertek és szabadtéri kiállítás: színes programokkal ünneplik Budapest 150. születésnapját

Százötven éve, 1873. november 17-én jött létre Pest, Buda és Óbuda egyesülésével Budapest. Az évforduló alkalmából változatos programokkal, bulivillamossal, előadásokkal, koncertekkel és szabadtéri kiállítással várják az érdeklődőket péntektől vasárnapig a fővárosban. Budapest 150. születésnapja alkalmából újranyit a Merlin Színház, az emberek birtokba vehetik a Városháza udvarát, valamint sétány nyílik a Károly körút és a Városház utca között.

Budapest 150. születésnapja alkalmából a Fővárosi Önkormányzat ünnepi díszközgyűlést tart pénteken a Magyar Tudományos Akadémián. Az eseményen adják át a Budapestért-díjakat, a Pro Urbe Budapest-díjakat és a Budapest Díszpolgára elismeréseket.

Az évforduló alkalmából péntektől megnyílik a Városháza park passzázsa, amely összeköti a Károly körút és a Városház utca közötti kapukat. Az új sétányt sötétedés után fényinstalláció teszi még látványosabbá az ünnep alkalmából.

A születésnapra megnyílik a Városháza udvara is. Az idelátogatók plakátokon láthatják először a The Budapester illusztrációit: 151 magyar illusztrátor alkotott meg egy-egy évet és jelentős eseményt 1873-tól napjainkig a főváros történetéből. A The Budapester alkotásai mellett Budapest Hősei is bemutatkoznak: a főváros cégeinek munkatársai saját maguk választották ki egy-egy elismert kollégájukat, akik plakátokon keresztül mesélnek munkájukról.

A pénteki programokat gálaest zárja a Vígszínházban.

A Városháza is megnyitja kapuit. Az emlékév alkalmából huszonhárom kortárs szerzővel készült Budapest Nagyregény fejezeteit a TÁP Színház közreműködésével egy felolvasáson mutatják be a közönségnek szombaton.

Az ünnepre tizenkét év után újra megnyitja a kapuit a Merlin Színház, ahol színházi előadás, slam poetry est, kiállítások, beszélgetések várják az érdeklődőket.

Az esti órákat zenei produkciók töltik meg a Városháza udvarán Dj Palotai és Barabás Lőrinc közreműködésével. Emellett a hétvégén is közlekedik a bulivillamos a 49-es vonalán, ahol dj-szettekre lehet táncolni.

A Merlin Színház programjai ingyenesek, de regisztrációkötelesek az ÉnBudapestem applikáción keresztül, ugyanez vonatkozik a bulivillamos járataira.

A szervezők tájékoztatása szerint a Főváros egyéb intézményei is ünnepelnek, különleges előadással készül a Budapesti Fesztiválzenekar és születésnapi program lesz a Budapesti Történeti Múzeumban is. A Budapesti Közlekedési Központ (BKK) pedig 150 forintos születésnapi jegyet kínál az ünnep alkalmából pénteken a BudapestGO alkalmazásban.

A Filmió is készül a születésnapra, kínálatában vasárnapig három film, a Budapest retro első része, a Budapest, amiért szeretem című alkotás, valamint az I love Budapest című film ingyenesen látható.

Egy különleges, a főváros történelmét bemutató film is készült az évfordulóra. Az Animatiqua stúdió Budapest születése című mintegy negyedórás, több száz régi fényképből készült alkotása a Youtube videómegosztó portálon tekinthető meg.

Az ünnep alkalmából a Viber alkalmazásban fellelhető „Budapest150” matricacsomaggal pedig humoros, történelmi és romantikus matricákkal üzenhetnek egymásnak a felhasználók.

További részletes információk a születésnapnak dedikált weboldalon, a boldogszuletesnapotbudapest.hu-n találhatóak.

