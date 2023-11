A bankgarancia már a múlté

Egy vállalkozás hatékony működéséhez szükség van a vállalat szerződéseire és egyéb pénzügyi kötelezettségeire vonatkozó garanciákra. A Magyarországon még kevésbé ismert kezesi biztosítás, azaz bond előnye, hogy használatával jelentős tőke szabadul fel, nem csökken a hitelfelvételi kapacitás és jóval költséghatékonyabb is a bankgaranciákhoz képest. De hogyan is működik pontosan?

A hagyományos bankgarancia lényege, hogy a készfizetőre a bank kezességet vállal, ez különösen közbeszerzések esetén fontos. Ma Magyarországon azonban a bankok kizárólag 100%-os fedezet mellett adnak garanciát, tehát a vállalkozónak is jelentős anyagi befektetésre van szüksége egy-egy projekt elnyeréséhez. A biztosítási bonddal, ami a bankgaranciát és az egyéni garanciákat is remekül kiválthatja, ez kiküszöbölhető, hiszen ebben az esetben a garanciát maga a biztosító vállalja, ráadásul jóval olcsóbban, akár 25%-os óvadéki érték mellett.

Gyorsabb és költségkímélőbb

A bond, azaz kezesi biztosítás megújítja a bankgarancia fogalmát. Ez olyan vagyoni biztosíték, amely speciális tartalommal bír- fontos előnye a bankgaranciával szemben, hogy nem terheli a vállalat hitelkeretét, tehát kiegészítő pénzügyi forrás lehetőségét szolgáltatja. Ugyanakkor egyenértékű és azonos biztonsági szintű, mint a kevésbé előnyös bankgaranciák, s ugyanúgy megköthető keretjelleggel vagy akár egyéni szerződések esetében is. Mivel ebben az esetben a garancia nem a hitelállományba kerül be, nem terheli a cég mindenkori hitelstruktúráját.

„A bonddal egyharmadára csökken az az időtartam, mire valaki hozzájuthat a szükséges biztosításhoz. A hagyományos, banki szolgáltatás átfutási ideje akár három hónap is lehet. Ráadásul kezesi biztosítás esetén a költségek is harmadára esnek vissza. Mivel különböző biztosítók ajánlatai közül válogathatsz, a magyar vállalkozásokat is serkented, kedvezve az aktívabb piaci helyzet létrejöttének” – árulta el Klinghammer Noah pénzügyi szakértő, aki cégvezetőként a saját bőrén is megtapasztalta, hogy egy-egy közbeszerzéshez elengedhetetlen a bankgarancia, amelynek megkötése sokszor bizony nem egyszerű. Hozzátette, a bankgarancia-szolgáltatással először Angliában találkozott, amikor egy igen speciális szektorban, az idősgondozásban tevékenykedett. Később, hazatérve szembesült vele, hogy az itthoni piacon még kevésbé ismertek az előnyösebb, alternatív lehetőségek.

„A célom, hogy a magyarországi üzleti szektor számára megújítsam a bankgarancia fogalmát és megismertessem a bankgaranciát kiváltó terméket. A vállalkozások számára fontos szempont a források diverzifikációja, így elkerülhetik az egyetlen pénzügyi intézménytől való függés kényelmetlen helyzetét. Éppen ezért a kezesi biztosítás igazi előnye nem csak a kedvezőbb árfekvésben rejlik” – árulta el a szakértő.

A kezesi kötelezvény felhasználható építkezések, beruházások során, vámbiztosítéki garanciaképpen, fémkereskedők letéti garanciájaként, valamint jövedéki termékek forgalmazási letéteként is. Ráadásul, szemben az eddig megszokottal, a bond nem jár a vállalási díj visszatartás cash flow problémáival sem.