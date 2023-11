Jelentős szigorítás várható az idegenrendészeti kiutasítás területén

A Gazdaságfejlesztési Minisztérium 2023. október 5-i közleménye szerint, a magyar munkaerőpiac és a magyar lakosság védelme érdekében átfogó beavatkozásra van szükség a harmadik országbeli állampolgárok magyarországi tartózkodását és foglalkoztatását érintően. A kormány ezért azt a döntést hozta, hogy új alapokra helyezi és szigorítja a bevándorlással és a munkavállalással kapcsolatos szabályokat. Új törvényjavaslat készül, valamint teljeskörűen felülvizsgálják a hatályos idegenrendészeti szabályozást. Mindezek alapján az új jogszabály egyértelművé fogja tenni, hogy Magyarországon csak a magyar állam által meghatározott célból, jogcímen, és feltételek teljesülése, valamint az állam ilyen döntése esetén lehet átmenetileg tartózkodni és munkát vállalni – olvasható Dr. Ifj. Lomnici Zoltán legújabb bejegyzésében az Alaptörvény blogon.

Elemzői szinten felmerül a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény kiutasításra vonatkozó passzusainak előre vetített szigorítása, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi I. törvény, illetve a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló 2007. évi II. törvény módosítása. A szigorítás esetleges iránya megközelíthető onnan is, hogy a tartózkodási engedély kérelmét elutasító vagy a tartózkodásra jogosító okmányt visszavonó döntések gyakorlatát nézzük; jelentheti, és a gyakorlatban eredményezheti a kiutasítási eljárás korábbi szokásos időtartamának felgyorsítását (azaz az érintetteknek rövidebb időn belül kell elhagyni az országot). Ide tartozhat az is, hogy az érintett személy kiutasítását – aki már törvényesen, állandó tartózkodási engedéllyel él itt, de a magyar hatóságok szerint mégis veszélyt jelent a hazai közrendre, a társadalmi rendre, a magyar nemzetbiztonságra – hatékonyabban és gyorsan lehet foganatosítani. Itt az ideiglenes tartózkodással bírókra vonatkozó kiutasítási szabályozás is lényeges, ugyanis a kormány a tervekről világossá tette: ha valaki nem tartja be az együttélés szabályait, azonnal kitoloncolják az országból, és ez a külföldi vendégmunkások esetében is érvényes lesz.

Azokra a nem magyar állampolgárokra, akik nem működnek együtt a hatóságokkal, akár azonnali kiutasítás is várhat. Megjegyzendő, hogy az uniós jogi környezet régóta liberális elmozdulást mutat, például 2004/38/EK irányelv előírta, hogy a kiutasítás kezdeményezése kizárólag az érintett egyén személyes magatartásán alapulhat, és korábbi büntetőítéletek önmagukban nem képezhetik ezen intézkedések meghozatalának az alapját.

Hazánkban a harmadik országbeli állampolgár beutazási, tartózkodási, továbbá kiutazási joga garanciális szabályként a nemzetközi sztenderdeknek megfelelően, törvény keretei között korlátozható. A kiutasítást fogalmilag meg kell különböztetni büntetőjogi és idegenrendészeti szempontból, továbbá el kell határolni a visszairányítás és a kitoloncolás intézményeitől.

A kitoloncolás a gyakorlatban a kiutasítást elrendelő bírósági vagy idegenrendészeti hatósági határozatnak a külföldi kikísérésével (kitoloncolással) történő végrehajtását jelenti. A magyar gyakorlat akkor felel meg a nemzetközi jogi elvárásoknak, ha a kiutasítottak a származási országba vagy abba az országba kerülnek visszatoloncolásra, amely őket visszafogadni köteles a visszaküldés tilalmának figyelembe vételével. A magyar állami szervek erre a továbbiakban is törekednek. Nemzetközi kötelezettség alapján érvényesül a visszaküldés tilalma (non-refoulement) egy erkölcsi eredetű elvből származó nemzetközi jogi jogelv: senki nem tehető ki a kiutasítási döntés következményeként üldöztetésnek, kínzásnak vagy más súlyos sérelemnek. A kiutasításra vonatkozó alapjogi garanciákat az Alaptörvény is tartalmazza, kimondja, hogy Magyarország területén tartózkodó külföldit csak törvényes határozat alapján lehet kiutasítani, a csoportos kiutasítás pedig tilos. Senki nem utasítható ki olyan államba, vagy nem adható ki olyan államnak, ahol az a veszély fenyegeti, hogy halálra ítélik, kínozzák vagy más embertelen bánásmódnak, büntetésnek vetik alá.

A magyar hatóságok visszaküldhetik az érintett egyéneket abba az országba, amelyben nem tapasztalható üldöztetés, nem alkalmaznak kínzást, ahol nem fenyeget erőszak, és nem áll fenn fegyveres konfliktushelyzet (vagyis biztonságos országnak számít), illetve, ha ezen körülmények a származási országban is fennállhatnak, akkor a származási országba.

A 114/2007. (V. 24.) Korm. rendelet 143. § (1) bekezdése szerint a kitoloncolást Magyarország államhatáráig, amennyiben a kitoloncolt személy kíséret nélküli utazása a repülés biztonságára veszélyt jelentene, vagy azt nemzetközi szerződés (visszafogadási egyezmény) kötelezően előírja, a harmadik országbeli állampolgár származási államáig, illetve más visszafogadásra köteles államig kell elrendelni.

Ha a nem uniós állampolgár személy rendelkezik egy másik uniós ország érvényes tartózkodási engedélyével vagy azzal egyenértékű engedéllyel, akkor – kiutasítás esetén – azonnal vissza kell térnie abba az országba.

Meg kell említeni, hogy alkotmányunk alapján veszélyhelyzetben a korlátozható jogok körébe tartozik a szabadsághoz való jog (míg az emberi méltósághoz való jog nem), ugyanakkor a visszaküldés nemzetközi jogi engedélyezésének vitája legitim vitakérdéssé válhat a nemzetbiztonság érdekében, mivel hosszú távon a hazatelepítés lehet a hatékony mód a hitelt érdemlően (így a hatósági szervek szerint) fenyegetést jelentő menedékkérők, vízumkérők vagy akár jogszerűen itt tartózkodók visszaküldésének. Ez a gyakorlat azt is jelenti, hogy a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő migránsokat minél hamarabb, gyorsan (lehetőség szerint késedelem nélkül vagy elhanyagolható idő elteltével) ki lehessen toloncolni Magyarország területéről a vonatkozó nemzetközi jogi normák iránymutatása mellett.

A harmadik országból érkező személyek tekintetében az az alapelv, hogy bármely hat hónapon belül 90 napot meghaladó tartózkodás szabályozása nemzeti hatáskör, és jelenleg nincsen egységes gyakorlat a schengeni tagállamok között. A jelenleg hatályos rendelkezések szerint az önkéntes távozásra nem kell határidőt meghatározni, vagy az idegenrendészeti hatóság az Európai Unió tagállamai területe elhagyásának határnapját a kiutasító határozat közlésétől számított hetedik napnál korábbi napra is meghatározhatja, ha a harmadik országbeli állampolgár magyarországi tartózkodása veszélyezteti a közrendet, a közbiztonságot vagy a nemzetbiztonságot.

Az illegális tartózkodás megszüntetése kétlépéses eljárásban történik: 1. először van egy „kiutasítási határozat”, amely megnyitja az „önkéntes távozás” időszakát; 2. ezután, amennyiben szükséges, megszületik a „kitoloncolási határozat”, amely már idegenrendészeti őrizettel is járhat, majd „kitoloncolással” végződik.

A vonatkozó EU-s szabályozás alapján a nem uniós állampolgár illegális tartózkodása esetén a kiutasítási határozat önkéntes távozásra 7 és 30 nap közötti időtartamot engedélyezhet, amely megrövidíthető és lehet, hogy nem is adják meg, amikor fennáll az a kockázat, hogy az illegálisan tartózkodó nem uniós állampolgár: el fog menekülni és így a kiutasítása nem megvalósítható; hamis kérelmet nyújtott be; vagy kockázatot jelent a közbiztonság/nemzetbiztonság számára. Ez a gyakorlatban az azonnali kiutasítás a nemzetbiztonsági kockázatot jelentő migránsok tekintetében.

Végezetül érdemes kitérni más, nyugati – tárgybeli – javaslatokra is: 2023 októberének végén új német törvényjavaslat született az illegális bevándorlók kitoloncolásáról. Nancy Faeser, német belügyminiszter így fogalmazott: „A menedékjoghoz való alapvető jog védelme érdekében jelentősen korlátoznunk kell az illegális migrációt. Akiknek nincs tartózkodási engedélyük, azoknak el kell hagyniuk az országunkat.” A törvényjavaslat többek közt a bűnözők és embercsempészek kiutasításának egyszerűsítését, valamint a kitoloncolandók előzetes tájékoztatási kötelezettségének eltörlését tartalmazza. Hogy törvényerőre emelkedjen, a törvényjavaslatot a Bundestagnak kell elfogadnia. De Brüsszelben is egyre többen hangoztatják, hogy a kitoloncolásra kell fókuszálnia az új migrációs rendeleteknek. 2023. október 19-én Ylva Johansson illetékes uniós biztos Luxembourgban, a tagországok bel- és igazságügyi minisztereinek tanácskozását megelőzően kijelentette, hogy a közelmúlt eseményei megmutatták, hogy azokat a migránsokat, akik biztonsági fenyegetést jelentenek, azonnal és erővel ki kell utasítani és vissza kell szállítani származási országukba. A biztos szerint „Egyszerre kell dolgozni tehát a migráció származási országaival, hogy visszafogadják állampolgáraikat, ugyanakkor nekünk is jobbnak, eredményesebbnek kell lennünk a vonatkozó eljárások felgyorsításával és a kitoloncolások hatékonyságával.” Margarítisz Szkínász, az európai életmód előmozdításáért felelős uniós biztos azt mondta: az illegális migránsok származási országukba való visszaküldésére vonatkozó, jelenleg érvényes uniós szabályok nem megfelelőek.

Kiemelt kép: a Tisza árterében elfogott migránsok ülnek egy rendőrautóban Szeged közelében 2015. június 27-én. A rendőrség idegenrendészeti akció keretében átfésülte a Tisza aljnövényzettel benőtt, erdős árterét (Fotó: MTI/Balogh Zoltán).