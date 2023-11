Wolf Kati bátor lépésre szánta el magát

Az énekesnő idén ősszel új albummal jelentkezik, és ezúttal nemcsak hangját, hanem szövegírói tehetségét is megcsillogtatja. Az elkészült lemez mellett egy merész fotósorozatról és lányairól is mesélt a Család-barát vendégeként.

Izgalmas időszak elé néz Wolf Kati anyaként és előadóművészként is: mindkét gyermeke iskolaválasztás előtt áll, és elkészült új zenei albuma, amelyhez nemcsak hangját, hanem gondolatait is adta. Most először dalszövegíróként is közreműködött a lemezén – minderről a Duna délelőtti élő műsorában mesélt.

„35 éves voltam, amikor befutottam a popszakmában, éppen ezért a lányaimnak azt tanítom, soha nincsenek elkésve semmivel. A kisebbik idén felvételizik középiskolába, a nagyobbik pedig érettségizik. Hiszem, hogy ha valakiben tehetség van, akkor előbb vagy utóbbi rákanyarodik a valódi újtára”

– jelentette ki a Család-barát hétfői adásában Wolf Kati. Az énekes hozzátette, ő is nagy feladat előtt áll: hamarosan új szólólemezének anyagát mutatja be a közönségnek. A legújabb, Új utakon című korongon nyolc vadonatúj dal és két feldolgozás szerepel, valamint egy natúr, képmanipulációtól mentes fotósorozat is készült róla a belső borítóra.

„Az egyik új dalnak arról szól a szövege, hogy jövőre 50 éves leszek. Fontosnak tartottam, hogy ebben azoknak a nőknek üzenjek, akik a kortársaim, akikkel hasonló dolgokat éltünk át. Készítettünk néhány fotót is az albumhoz, ahol smink és retusálás nélkül vagyok látható. A showbizniszben és a közösségi médiában mindenki a legelőnyösebb oldalát igyekszik mutatni, fiatalnak és vonzónak szeretne tűnni, de én ezekkel a képekkel arra szeretném motiválni a nőtársaim, hogy büszkén vállalják a korukat” – hangsúlyozta az énekes. A teljes beszélgetés újranézhető a Család-barát Médiaklikk-oldalán.

Kiemelt kép: Wolf Kati énekesnő (Fotó: MTVA/Csöndör Kinga)