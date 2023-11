Újabb 140 ezer laptophoz jutnak hozzá diákok és oktatási intézmények országszerte

Novemberben és decemberben újabb 140 ezer oktatási célú, személyes használatú, illetve intézményi használatú laptophoz jutnak hozzá 7. és 10. évfolyamos diákok és iskolák országszerte – jelentette be a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára kedden Ráckevén.

Balatoni Katalin a helyi Ady Endre Gimnáziumban tartott sajtónyilvános eszközátadáson hangsúlyozta: Magyarországot is érinti a digitalizáció, a koronavírus-járvány pedig különösen rávilágított arra, milyen fontosak azok az eszközök és technikai feltételek, melyekkel lépést lehet tartani a világgal.

Emlékeztetett: az Európai Unió támogatásával, több mint 200 milliárd forint keretösszeggel megvalósuló „Digitális oktatáshoz való egyenlő hozzáférés feltételeinek biztosítása a tanulók és a pedagógusok számára” című projekt keretében 2025 végéig 579 ezer oktatási célú, személyes használatba adható laptopot osztanak ki országszerte.

Jelezte: a digitális térben veszélyek is fenyegethetik, támadás is érheti a fiatalokat, a pedagógusok és a szülők közös feladata, valamint felelőssége erre felkészíteni őket.

Ezt a célt szolgálja, hogy 3. osztálytól kezdve a digitális kultúra, míg 10. osztálytól az állampolgári ismeretek tantárgy segít tudatos felhasználókat nevelni a gyerekekből.

Kapcsolódó tartalom

Szólt arról is, hogy a laptopok tavaly kezdődött szétosztása mellett több mint 4000 helyszínen létesítettek hozzáférést vezeték nélküli internethez, továbbá 10 milliárd forintból az érintett intézmények elektromos hálózatát is felújították. Emellett több mint 300 digitális tankönyv fejlesztése készült el, míg a Kréta rendszer ma már angol és német nyelvtanulási alkalmazást is tartalmaz – sorolta.

Az MTI-hez eljuttatott sajtóanyagból kiderül:

2022. április 30-ig 476 állami, egyházi, nemzetiségi önkormányzati és alapítványi köznevelési intézményfenntartó jelezte, hogy csatlakozna a projekthez.

A program során négy éven át, felmenő rendszerben a felső tagozatos és középiskolás diákok szülei, illetve törvényes képviselői igényelhetnek gyermeküknek személyes használatra szolgáló laptopot.

Ezenkívül 2024. december 31-ig a részt vevő köznevelési intézmények modern megjelenítő eszközöket – interaktív paneleket – és a tanulói kreativitást, valamint problémamegoldó képességet fejlesztő eszközöket – például programozható robotokat, mikroáramköröket, drónokat – kapnak.

Kiemelt kép: Balatoni Katalin, a Belügyminisztérium köznevelési helyettes államtitkára (Fotó: MTI/Máthé Zoltán)