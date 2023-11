Mutatjuk, mikor nyit az Adventi Vásár Debrecenben

Több mint 120 programmal várja az érdeklődőket november 25. és december 23. között a Debreceni Advent – mondta el a programokat ismertető keddi sajtótájékoztatón Papp László, a város polgármestere.

Hetek óta zajlanak a város díszkivilágításának szerelési munkái, idén is több mint 200 ezer izzó fogja megvilágítani a belvárost és a környező utcákat – ismertette Papp László (Fidesz-KDNP).

Kiemelte, hogy 75 ünnepi hangulatú stand várja az érdeklődőket és 23 gasztronómiai résztvevője lesz a vásárnak. Idén is felépül a jégpálya 750 négyzetméteres jégfelülettel – ismertette a városvezető, majd hozzátette:

tanítási napokon, november 25-től január 6-ig 8 és 14 óra között ingyenesen vehető majd igénybe a jégpálya, míg az ezen túli időszakban térítés ellenében lehet használni.

Mészáros Réka, a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője elmondta, hogy az adventi időszakban a több mint 120 program lesz, ezek között szerepelnek táncegyüttesek fellépései, jelmezes bemutatók és koncertek.

Kiemelt szerepet kap a vásárban az Adventi Kuckó, amelynek programjait a Debreceni Művelődési Központ és Ifjúsági Ház (DEMKI) biztosítja idén is, minden nap 15 és 20 óra között várják a fotópontként is működő házikóba az érdeklődőket. Itt egy adományládát is elhelyeznek, amelybe a Debreceni Karitatív Testület (DKT) számára lehet elhelyezni a rászorulókat támogató felajánlásokat.

A Mikulás december 2-án és 3-án a Kuckóban várja a gyerekeket,

majd december 5-én fotózkodhatnak is vele a gyerekek – mondta el a Főnix Rendezvényszervező Kft. ügyvezetője. Kiemelte azt is, hogy az idén 3. alkalommal rendezik meg a „rondapulcsis” futást, amely alkalmával szintén várják majd az adományokat a DKT részére.

A Meseváros újabb építményekkel bővül – mondta Mészáros Réka, aki szerint abban bíznak, hogy pár év múlva egy kiterjedt városka várja majd a gyermekeket. Idén mézeskalácsházzal, téli templommal és diótörőkkel gazdagodik ez a gyermekprogram, valamint a kisvasút mellett megjelenik a Nagyerdei Kultúrpark jóvoltából a barokk körhinta is a belvárosi forgatagban.