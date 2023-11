A külföldi befolyásszerzés kérdése biztosan szerepelni fog a nemzeti konzultáció témái között

A hamarosan induló nemzeti konzultáció témái között biztosan szerepelni fog a külföldi befolyásszerzés kérdése is – közölte a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára a Facebook-oldalára feltöltött videóban kedden.

Dömötör Csaba elmondta, egyre többet lehet tudni arról, hogy külföldi szereplők jelentős, akár milliárdos összegekkel támogatnak magyarországi politikai szereplőket, illetve hozzájuk köthető aktivistacsoportokat.

Hangsúlyozta, hogy ezzel nemcsak az a probléma, hogy be akarnak avatkozni a választásokba, hanem az is, hogy ezek a támogatások a támogatott szereplők álláspontjában is megjelennek, elsősorban a háborúval, a gazdasággal, a migrációval kapcsolatos kérdésekben.

Közölte, a kormány úgy gondolja, szigorúbban kell fellépni a külföldi befolyásszerzés ellen, a konzultáció során pedig erről mindenki elmondhatja a véleményét. Dömötör Csaba videójában mindenkit arra biztatott, hogy ha lehetősége van rá, akkor ezt tegye is meg.

A kiemelt kép illusztráció. (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)