Best of őszi étlappal készül a gourmet székely étterem

Már harmadik éve várja a budapesti Szék Restaurant & Bar azokat a vendégeket, akik vágynak a tradicionális erdélyi székely-magyar ízekre. Idén ősszel, a szokásos étlapfrissítésen a legnagyobb kedvencek mellé pár ízletes újdonság is felkerült.

Az étterem az új menüt november 9-én mutatta be szűk, szakmai körben, és mától a közönség számára is elérhetőek a régi-új ínyenc fogások. A Szék étteremnek az évek alatt sikerült a magyar gasztronómia egyik különleges színfoltjává válnia, ennek talán a legjobb bizonyítéka, hogy a Dining Guide már második alkalommal választotta a Széket az ország legjobb 120 étterme közé. Az étterem frekventált elhelyezkedésének köszönhetően (1061 Budapest, Andrássy út 41.), nemcsak sok budapesti, de rengeteg külföldi vendég is betér az étterembe, akik érdeklődve merülnek el a székely-magyar gasztronómiában.

Varga Szidónia ügyvezető-tulajdonos és Réti Sebestyén séf a Szék Restaurant & Bar-t a magyar gasztronómia egyik különleges színfoltjává tette, a minőséget és a vendégek igényeit szem előtt tartva igyekeznek mindig újabb és újabb ínyenc fogásokkal előállni. A visszatérő „best of” fogások és az új ételkülönlegességek közül a teljesség igénye nélkül néhányat megemlítünk:

– Hagyományos csorba leves (best of)

– Tárkonyos bableves füstölt csülökkel (új belépő, erdélyi fűszerekkel ízesített Szék-különlegesség)

– Brassói sertésszűz ropogós burgonyával (best of)

– Gulyás-vetrece (best of)

– Roston kacsamell aszalt szilvás káposztakrémmel (best of)

– Egyszemélyes páros lángostál (füstölt csülökkel töltött lángos és eredeti erdélyi lekvárokkal ízesített fánk)

– Somlói desszert (best of)

– Omlós almás pite sós diófagylalttal (őszi-téli új desszertkülönlegesség)

A Szék étterem weboldalán mindig elérhető az étlap és az asztalfoglalás funkció is.