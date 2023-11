Alapjogokért Központ: A magyar jobboldal szuverenista és demokrata

Orbán Viktor miniszterelnök hétfői nyilatkozatával megerősítette a nemzeti erők egyik alapvetését, amely szerint az ország szuverenitását – a magyar jobboldalon kívül – senki nem fogja megvédeni, sőt, minden külső erő folyamatosan ostromolni fogja azt – írta az Alapjogokért Központ a kormányfő Századvég Közéleti Tudásközpont Alapítvány hétfői konferenciáján elhangzott kijelentésére reagálva.

Közleményükben idézték Orbán Viktor a Századvég megalapításának 30. évfordulója alkalmából megrendezett Szuverenitás konferencián tett azon kijelentését, miszerint ma Magyarország az európai emberek hangja.

A magyar közpolitikai és stratégiai gondolkodás a 21. században is arra koncentrál, hogy a többség akarata érvényesüljön. A soron következő nemzeti konzultáció és a szuverenitásvédelmi törvénycsomag is ennek a gondolkodásmódnak a megtestesülései – írták.

Az Alapjogokért Központ kiemelte, „Európa liberális elitjét ezzel szemben nem az érdekli, hogy mit várnak tőlük az emberek, mi az európai érdek, hanem az, hogy mi áll az eszmei receptkönyvben, mit hagyott örökül Marx, Engels, Lock vagy Mill.”

Magyarország jelentőségét ezért az adja a kontinens politikai küzdelmeiben, hogy nem enged a liberális hegemónia nyomásának, kormánya aszerint cselekszik, ahogy az emberek azt elvárják – olvasható a kommünikében.

Úgy fogalmaztak, Európa láthatóan eltévedt a válságok korának útvesztőjében, és az is egyértelmű, hogy ha továbbra is azok vezetik majd, akiknek a kezéből hiányzik a szuverenitásvédelem és a választói akarat képviseletének iránytűje, végleg el fog veszni. Megmentéséhez – miként arra a miniszterelnök is utalt – változásra van szükség.

