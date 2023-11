A magyar gazdák évről évre bizonyítják, hogy felelősséget éreznek a nemzet iránt

A Magyarok kenyere program a magyar gazdák lelkéből fakad – mondta az Országgyűlés alelnöke, a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Országos Szövetségének (MAGOSZ) elnöke szombaton a Bács-Kiskun vármegyei Tasson a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem jótékonysági kezdeményezés 2023. évi Kárpát-medencei adományozó ünnepségén.

Az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány (Ágota) Bács-Kiskun vármegyei rendezvényhelyszínén, ÁGOTA Falván zajló eseményen mintegy 500 állami gondozásban élő gyermek is részt vett.

A rendezvény meghívója kiemeli: az összefogás és szolidaritás eszméjére építő Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem kezdeményezés keretében a magyar gazdák az idei, megpróbáltatásokkal teli évben is jó szívvel ajánlották fel gabonájuk egy részét. A malmok, fuvarozók és pékek is a program mellé álltak, hogy biztosítani tudják sok ezer rászoruló magyar honfitárs részére a mindennapi kenyeret, szerte a Kárpát-medencében.

Az ünnepségen Jakab István rámutatott: a magyar gazdákra mindig lehetett számítani, és ez a nemzetépítő közösség ma is erős pillére a magyarságnak. Elmondta:

a programban „minden egyes szem búza, minden egyes adomány és fillér célba ér”.

Jakab István hangsúlyozta: „a gyermek a legfontosabb érték”, és mindannyian érezhetik, láthatják, illetve tudhatják, hogy van a nemzetnek szándéka és ereje kiállni értük, támogatást és lehetőségeket biztosít, hogy felnőttként értékes polgáraivá váljanak a magyar nemzetnek – fogalmazott.

Az ünnepségen bejelentette: a Magosz a Magyarok Kenyere Alapítvánnyal összefogva száz tablettel ajándékozza meg az Ágota közösségét. Fülöp Attila, a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára szerint a Magyarok kenyere program magában hordozza azt az üzenetet, hogy „a problémákat csak együtt tudjuk megoldani, a Kárpát-medencei magyarságunkat csak együtt tudjuk megőrizni, és csak az egymásba vetett hittel tudjuk a jövőnket építeni.”

Kiemelte: a gazdák annak a tanítását hozták el, hogy bármilyen nehéz az élet, bármilyen kapcsolat sérült vagy ment tönkre, annak a bizalomnak, a reménynek mindig élnie kell, hogy van egy közösség, amely támaszul szolgálhat. Az Ágota közössége ezt a munkát vállalta,

és azért küzd nap mint nap, hogy ezt a bizalmi szálat erősíteni tudják.

Ökrös Oszkár, az Agrárminisztérium (AM) nemzetközi kapcsolatokért felelős helyettes államtitkára arról beszélt, hogy a gazdák legnagyobb érdekvédelmi szervezetének, a több száz helyi gazdakör és a 19 vármegyei gazdakörszövetség alkotta Magosznak köszönhető, hogy a Magyarok kenyere programot kiteljesítve ma már a határon túli magyarság is képviselteti magát a közös adakozásban. A helyettes államtitkár szerint ez az összefogás is rávilágít arra, hogy a magyarságon belül mindig, minden körülmények között számíthatnak egymásra: a fogyasztók a gazdákra, a gazdák a kormányra, a város a vidékre, a határon túli magyarok pedig az anyaországra.

Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke méltatta, hogy az Ágota Alapítvány épp negyedszázada nyújt oltalmat és szakellátást a rászorulóknak. A Magyarok kenyere program pedig ugyanezekre az elvekre épül, a másokról való gondoskodásra. Kiemelte: a magyar gazdák évről évre bizonyítják, hogy felelősséget éreznek a nemzet iránt, és ez a segíteni akarás kézzel fogható formában, adományokban is megjelenik.

Győrffy Balázs a Magyarok kenyere programról elmondta: az idén mintegy

300 gyűjtőponton csaknem 1100 tonna búza gyűlt össze, emellett vetőmag-, zöldség- és gyümölcsfelajánlást, illetve számítástechnikai eszközöket is kaptak.

Felidézte: a kezdeményezés nyomán az idén elindult Magyarok Kenyere a Jövőért Ösztöndíjprogram is, amely hét anyaországi és hét határon túli fiatalnak nyújt anyagi támogatást gazdálkodásában, tanulmányaihoz.

A megajándékozott szervezetek részéről Kardosné Gyurkó Katalin, a Nagycsaládosok Országos Egyesületének (NOE) elnöke arról beszélt, hogy ajándék a több tonna liszt, amit kaptak, de ajándék maga a tudat, hogy van kire számítani, és ajándék a család, a szerető közeg is, amiben a gyermekek felnőnek. Kiemelte: közösségi élmény köti össze szervezetüket az Ágota Alapítvánnyal, hiszen együttműködésük révén évről évre befőttel ajándékozzák meg a gyermekvédelmi gondoskodásban élő gyermekeket.

A Magyarok Kenyere Alapítvány, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége által szervezett jótékonysági megmozdulással 19 vármegyébe és 15 határon túli szervezethez jut el a támogatás, összesen csaknem 500 szervezet részesül lisztadományban. Az adományozottak az ünnepségen támogatói oklevelet és jelképes, a Magyarok kenyere liszteszsákot vehettek át. Az eseményen áldást mondott Pálinkásné Balogi Beáta lelkész és Bese Gergő Péter plébános.

Kiemelt kép: adományozó gazdák búzát öntenek a Magyarok kenyere – 15 millió búzaszem program búzagyűjtő és összeöntő napján. (Fotó: MTI/Kiss Gábor)