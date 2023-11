A koraszülöttek napjára egész napos műsorfolyammal készül a Kossuth Rádió

Hazánkban átlagosan minden 12. gyermek a vártnál korábban látja meg a napvilágot. Erre a sokakat érintő témára, a 36. hét előtt született babák és családjaik támogatásának fontosságára hívja fel a figyelmet a koraszülöttek nemzetközi napja, november 17-e. Ebből az alkalomból a Kossuth Rádió az egész napot a koraszülött csecsemők, a traumát átélt növekvő gyermekek és szüleik, valamint a nekik segítséget nyújtó szakemberek megismerésének szenteli.

„A műsorfolyammal szeretnénk felhívni az egész társadalom figyelmét ezekre a csöppségekre, annál is inkább, mivel a Jónak lenni jó! idei karitatív programjában Magyarország legnagyobb médiavállalata a Semmelweis Egyetem Alapítvány részére gyűjt. Az adakozók a koraszülött és a veleszületett rendellenességgel élő gyermekeknek segíthetnek, a felajánlásokat a Semmelweis Fejlődéstámogató Központ fejlesztésére fordítják. Az első néhány év minden gyermek életében meghatározó, akinek pedig fejlesztésre van szüksége, annak fontos, hogy minél hamarabb megkaphassa” – hangsúlyozta Siklósi Beatrix, a program koordinátora, a Kossuth Rádió csatornaigazgatója.

Ezen a napon a szerkesztők arra törekszenek, hogy a műsorok által az érintettek érezzék, hogy nincsenek egyedül a nehézségekkel. Bemutatnak olyan családokat, akik már megéltek hasonló helyzeteket és tudják, hogy milyen nehéz újra és újra erőn felül küzdeni.

November 16-án a Vendég a háznál című műsorban szakemberekkel beszélgetnek arról, miként hat a víz, mint fejlesztő közeg a fejlődési nehézséggel küzdő gyermekekre, illetve hogyan segít az idő előtt, vagy sérülten született gyermekeknek a vízi terápia. A műsorban megszólal: Fenyvesi Fanni a BHRG Alapítvány, Schultheisz Judit a Gézengúz Alapítvány részéről, valamint Borhy Ágnes terapeuta.

November 17-én a Délelőtt című műsorban szakértő vendégektől kérdezhetnek a hallgatók, de megszólal Rúzsa Magdi a Jónak lenni jó! idei jószolgálati nagykövete, aki maga is átélte babáival a koraszülöttek körüli aggódást és gondoskodást.

A Nagyok című műsor vendége Szabó Attila, a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika igazgatója, klinikai rektorhelyettese lesz, amely intézmény a negyedik legrégebbi gyermekellátó Európában: 1839 óta egyetlen percre sem zárta be kapuját. Az elmúlt évben több mint húszezer kisbeteget kezeltek. A rektorhelyettes munkatársaival folyamatosan azon dolgozik, hogy az ellátás minél szélesebb körben, a szakterületek összehangolt munkájával megfelelő számú és minőségű utógondozással történjen. A Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinikája az ország legnagyobb koraszülött ellátója és országos SMA központ is.

A koraszülötteken kívül az oxigénhiánnyal született, anyagcsere betegséggel és különböző neuromuszkuláris betegséggel élő csecsemők és kisgyermekek ellátásában vesz részt a jelenleg is működő ambulancia és a kibővülő központ, amelyet a Jónak lenni jó! programja is segít. Itt készült az a megrázó erejű dokumentumfilm is Kicsi vagyok én… címmel, amelyet a Duna mutat be szintén november 17-én.

November 19-én, vasárnap pedig elkezdődik az egy hónapon át tartó Jónak lenni jó! című magazinműsor a Kossuth Rádióban. Egészen december 17-ig, a programot záró élő műsorfolyamig folyamatosan tudósítanak a témában, az intenzívosztály bemutatásától kezdve az iskolás korig tartó utógondozásig.

„A koraszülött csecsemő apró és törékenynek tűnik, de soha ne becsüld alá bátorságát, erejét és határozottságát.”(Julia Toivonen)

Koraszülöttek napja a Kossuth Rádióban november 17-én.