„Minden forintnak lesz helye, főleg karácsony előtt” – érkeznek az emelt összegű nyugdíjak

Mától érkeznek a novemberi nyugdíjak és a nyugdíj-kiegészítés is. Szentkirályi Alexandra kormányszóvivő hangsúlyozta: a szokásos havi nyugdíj mellett ez átlagosan plusz 78 ezer forintot jelent. Hozzátette: a kiegészítést januárig visszamenőlegesen fizetik ki, a kormány ezzel biztosítja az inflációkövető nyugdíjemelést a háborús és szankciós infláció mellett is.

Éppen az M1 stábját fogadta otthonában Ferenczi Józsefné, Gizike néni, amikor sms érkezett a telefonjára. A makói nyugdíjas reggel kapta az üzenetet az államkincstártól, pontosan abban az időben, mint tavaly vagy tavalyelőtt. Azt mondja, minden forintnak helye lesz nála, a pluszpénz egy részéből régi hűtőjét cseréli ki, a többit pedig félreteszi a karácsonyi ünnepekre.

„A nyugdíjasoknak ez így nagyon-nagyon jó, hogy ezt az állam úgy csinálta, hogy mindenkinek jó legyen” – mondta Ferenczi Józsefné.

Átlagosan 78 ezer forinttal kapnak többet novemberben az átlagnyugdíjjal rendelkezők.

A kormányszóvivő videójában elmondta, hogy pénteken megkezdődött az inflációval kiegészített nyugdíjak kifizetése.

„A kiegészítést januárig visszamenőlegesen fizetjük most ki, ezzel biztosítjuk az inflációt követő nyugdíjemelést a mostani megemelkedett háborús és szankciós infláció mellett is. A kifizetés két és fél millió embert érint, az öregségi nyugdíjasokat és a nyugdíjszerű ellátásban részesülőket is” – mondta a kormányszóvivő.

Mivel idén az eredetileg várt 15 százalék helyett várhatóan 18,5 százalékkal nő az infláció, ezért kell, illetve kellett korrigálni a nyugdíjakat. A kiegészítés januárig visszamenőleg jár, és a 13. havi ellátásra is vonatkozik.

Varga Mihály pénzügyminiszter videójában azt hangsúlyozta, hogy mind a mostani kiegészítésre, mind pedig a jövő évi emelésre megvan a forrás a költségvetésben.

„Azon dolgozunk, hogy továbbra is megőrizzük a nyugdíjak értékét. Ezért januárban újabb 6 százalékkal emeljük az ellátásokat. Februárban pedig a 13. havi nyugdíjat is kifizetjük. Idős honfitársaink továbbra is számíthatnak a kormányra” – mondta Varga Mihály.

A kormány és az elemzők előrejelzései szerint 2024-ben már 4 százalékkal nőhet a GDP, így várhatóan újra lesz nyugdíjprémium is, aminek a legfontosabb feltétele, hogy legalább 3,5 százalékkal bővüljön a gazdaság.

Kapcsolódó tartalom

A kiemelt kép illusztráció.