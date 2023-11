Mik az épületautomatizálás legfontosabb előnyei?

Az épületautomatizálás a modern technológia egyik azon vívmánya, amely rengeteg szempontból megkönnyíti a nagyobb épületkomplexumok karbantartását és szabályozását, emellett az alkalmazottak komfortérzetét is javítja. A pozitívumok között említhetjük a nagyobb energiahatékonyságot, alacsonyabb üzemeltetési, karbantartási és fenntartási költségeket biztosító funkciókat is.

„A nagyobb épületek fűtése nemcsak a rezsiköltségek miatt jelent óriási kihívást, hanem azért is, mert nehezebben megoldható az azonos hőmérséklet kialakítása az épület minden részében” – kezdi Nagy Magdolna, intelligens épületszakértő, a Hello Future alapítója. – „A világítás szabályozása is sokszor okozhat kellemetlenségeket, gyakran előfordul, hogy nem igazodik a terület munkakövetelményeihez. A szellőztetés is általánosságban eltérő az épület különböző pontjain, amely szintén hátráltató és zavaró hosszútávon, emellett a rendszeres és megfelelő szellőztetés hiánya a kórokozók és baktériumok szaporodását is okozhatja.”

Az épületautomatizálás ezen problémák enyhítését és megoldását kívánja megvalósítani.

Mit lehet irányítani az épületautomatizálás által?

„Többek között irányíthatóak a légkezelők, tetőtéri, hőszivattyús rendszerek, a hűtésért felelős eszközök, a kazánok működése, valamint a világítás, illetve minden egyéb olyan rendszer, amely általában teljes automatizálás alatt működik” – folytatja Nagy Magdolna. – „De a beléptetéssel kapcsolatos rendszerek, a biztonsági rendszerek vagy a tűzriasztó rendszerek vezérlése is az automatizált épület rendszerébe kapcsolódhatnak.”

Milyen előnyei vannak az épületautomatizálásnak?

Csökkenti a rezsiköltségeket: Az épületautomatizálás ára általában gyorsan megtérül a későbbi alacsonyabb számlák miatt. Optimális kialakítás és használat mellett akár 10-30%-os megtakarítás is elérhető, ha a tulajdonos megfelelően használja az épületek adottságait.

Csökkenti a karbantartási költségeket: Az épületautomatizálás csökkenti az épületek energetikai infrastruktúrájának elhasználódását, ezáltal az épületekben megtalálható felszerelések és berendezések élettartama meghosszabbítható. Az épületautomatizálási rendszerek nemcsak az épület vezérléséről gondoskodnak, hanem önmaguk folyamatos ellenőrzéséről, felügyeléséről, fejlesztéséről és optimalizálásáról is. Automatikus módszerek segítségével gyorsan bemérik és megoldják a váratlanul felmerülő problémákat, emberi erő bevonása nélkül. Valós idejű, azonnali és folyamatos visszajelzésekkel szolgálnak a berendezésekkel kapcsolatban a felhasználók részére, így ezeknek a műveleteknek köszönhetően pénz, idő és emberi munkaerő is megspórolható. Az internet segítségével az épület távolról történő vezérlése is lehetséges.

Beltéri környezet minőségének emelése: A beltéri levegő minősége az automatizált szellőztetéssel javítható, ezzel egészségesebb munkaközeget tudnak biztosítani a cégek. Az épületautomatizálással szabályozni lehet a hőmérsékletet, a rendszer még az alkalmazottak megérkezése előtt bekapcsolja a fűtést vagy a hűtést, valamint távozásuk után lekapcsolja azt. A folyamatosan biztosított friss levegő és a megfelelő hőmérséklet javítja a dolgozók közérzetét és teljesítményét.

„Az épületautomatizálás kapcsán érdemes észben tartani, hogy azon rendszerekbe érdemes befektetni, amelyek garantálják, hogy hosszútávon bővíthetőek és méretezhetőek. Az automatizált épület rendszerének megtervezését és kialakítását érdemes szakértőkre bízni” – összegzi a szakértő.

