Navracsics: Magyarország jól használja fel az európai uniós forrásokat

Az európai uniós források felhasználását tekintve Magyarország az európai uniós tagállamok sorában a legjobbak között foglal helyet – hangoztatta a területfejlesztési miniszter csütörtökön Budapesten, a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (Top) és a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (Vekop) záró eseményén.

Navracsics Tibor felidézte, hogy az elmúlt időszakban 13 000 fejlesztés valósult meg Magyarország területén a programok keretében, amelyek célja, hogy zárulhasson a szakadék az ország legfejlettebb és legfejletlenebb régiói között, tehát ne jelentsen életesélybeli különbséget az, hogy valaki hol születik Magyarországon.

A miniszter megköszönte az Európai Bizottság hozzáállását az elmúlt, most záródó időszak operatív programjainak a végrehajtásához, az uniós források ütemes folyósításához. Ez mind hozzájárult ahhoz, hogy Magyarország élhetőbb és versenyképesebb ország lehessen – mondta.

Ismertetése szerint a fejlesztések az ország kétharmad részét fedték le, a fennmaradó területeket pedig – amelyek településszerkezeti okokból nem fértek bele az uniós fejlesztésekbe – nemzeti finanszírozású, komplex térségi programokkal kívánják felzárkóztatni.

Kiemelte: az a több mint 2000 település, amelyeken fejlesztések valósultak meg, nemcsak az élő képviselői Magyarország és az Európai Bizottság közötti együttműködésnek, hanem bizonyítéka is annak, hogy tudunk sikeresen együttműködni, sőt jól tudjuk használni az EU-s forrásokat.

Hangsúlyozta, hogy az ország a most záruló pénzügyi keretterv időszakában is az unió élcsoportjában szerepel az EU-s források felhasználását tekintve, ezért érdemes számunkra az EU-s forrásokat megítélni és odaadni.

A miniszter beszédében arra biztatta az Európai Bizottság képviselőit, hogy lépjenek túl a politikai félelmeiken, és ne az Európai Parlament politikai állásfoglalásának, hanem a saját szakmai álláspontjuknak megfelelő hozzanak döntést a források kifizetéséről.

„Mi az elmúlt másfél évben a tárgyalások során mindent megtettünk, amit az Európai Bizottság kért tőlünk, jó megoldásokat egyeztettünk, jó megoldásokban tudtunk megállapodni. Én abban bízom, hogy ennek eredményeként, ahogy tavaly év végén is meg tudtunk állapodni az EU-s források folyósításáról, úgy most is rendezni tudjuk a bizottság által támasztott kéréseket, feltételeket, és ugyanilyen lendülettel tudjuk folytatni a TOP plusz programban a térségek felzárkóztatását. Hiszen ez nem csak Magyarország belügye, hanem az egész unió versenyképessége függ ettől” – fogalmazott Navracsics Tibor.

Agnés Monfret, az Európai Bizottság osztályvezetője felsorolta, hogy a Top és a Vekop projektek keretében több mint 10 000 új vagy felújított férőhelyet alakítottak ki a magyarországi bölcsődékben, mintegy 50 000 férőhelyet óvodákban, 3700 hektárnyi új üzleti parkot hoztak létre a kevésbé fejlett településeken. Megújult 3,3 millió négyzetméternyi közterület, több mint 500 kilométernyi kerékpárút épült, valamint megújult 2000 háziorvosi rendelő, csaknem 65 000 fő vett részt munkaerőpiaci képzéseken, és 99 helyi akciócsoportot támogattak fejlesztési stratégiájuk megvalósításában.

„Ezek a helyi programok helyi emberekkel valósultak meg ott, ahol a legnagyobb szükség van a segítségre” – emelte ki.

Felidézte, hogy a 2021-2027-es uniós ciklusra 22 milliárd eurós kohéziós keret áll Magyarország rendelkezésére, amely több mint nyolcezer milliárd forint, a magyar GDP 12 százaléka. Megfogalmazása szerint most vagyunk a legközelebb a területi, szociális, gazdasági és társadalmi kohézióhoz, ami kulcsfontosságú Európa számára, hiszen vagy mindenhol biztosítva van a területi fejlettség, vagy gyengül az európai belső piac.

Rámutatott: a kohéziós politika csökkenti a régiók és a tagállamok közötti egyenlőtlenségeket, és valódi pozitív változásokat hoz az emberek életébe. Véleménye szerint ezzel nagyon kevesen vannak tisztában Magyarországon. „Olyan mintha minél többet fektetnénk bele, de az emberek mégis egyre kevesebbet tudnának erről” – mondta, ezért hangsúlyozta, hogy a kommunikációt javítani kell.

„Számítok a magyar kollégákra, hogy továbbra is együtt tudunk működni megbízható partnerként az eredmények elérésében, azt követően pedig méltó partnerekként tudjuk kommunikálni a közösen elért nagyszerű eredményeket” – húzta alá.

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (Top) mintegy 4 milliárd euró összegű európai társfinanszírozással támogatta a területfejlesztési beruházásokat Magyarország kevésbé fejlett régióiban. A Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (Vekop) 582 millió euró összegű európai társfinanszírozással támogatta a területi beavatkozásokat és az ágazati programok projektjeit a fejlettebb közép-magyarországi régióban.